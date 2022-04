ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Alabama Steve Marshall Attorney General's Office State of Alabama 501 Washington Avenue Montgomery, AL 36104

Alaska Treg R. Taylor Alaska Department of Law 1031 West 4th Avenue, Suite 200 Anchorage, AK 99501-1994

Arizona Mark Brnovich 2005 N Central Ave

Phoenix, AZ 85004-2926

Arkansas Leslie Rutledge Office of Attorney General 323 Center Street, Suite 200 Little Rock, AR 72201

Florida Ashley Moody Office of the Attorney General State of Florida PL-01 The Capitol Tallahassee, FL 32399-1050

Georgia Christopher M. Carr 40 Capitol Square, SW Atlanta, GA 30334

Idaho Lawrence G. Wasden 700 W. Jefferson Street P.O. Box 83720 Boise, ID 83720-0010

Indiana Todd Rokita Office of the Indiana Attorney General Indiana Government Center South 302 W. Washington St., 5th Floor Indianapolis, IN 46204

Iowa Tom Miller Office of the Attorney General of Iowa Hoover State Office Building 1305 E. Walnut Street Des Moines IA 50319

Kansas Derek Schmidt 120 SW 10th Ave., 2nd Floor Topeka, KS 66612

Kentucky Daniel Cameron Office of the Attorney General 700 Capital Avenue, Suite 118 Frankfort, Kentucky 40601-3449

Louisiana Jeff Landry Louisiana Department of Justice Attorney General 300 Capital Drive Baton Rouge, LA 70802

Mississippi Lynn Fitch P.O. Box 220 Jackson, MS 39205

Missouri Eric Schmitt Missouri Attorney General's Office Supreme Court Building 207 W. High St. P.O. Box 899 Jefferson City, MO 65102

Montana Austin Knudsen Attorney General 215 N Sanders St, Helena, MT 59601

Nebraska Doug Peterson Nebraska Attorney General's Office 2115 State Capitol PO Box 98920 Lincoln, NE 68509

New Hampshire John M. Formella New Hampshire Department of Justice 33 Capitol St Concord, NH 03301

North Dakota Wayne Stenehjem Office of Attorney General 600 East Boulevard Avenue, Department 125 Bismarck, ND 58505-0040

Ohio Dale Yost 30 E. Broad St., 14th Floor Columbus, OH 43215

Oklahoma John O’Connor 313 NE 21st Street Oklahoma City, OK 73105

South Carolina Alan Wilson The Honorable Alan Wilson P.O. Box 11549 Columbia, S.C. 29211

South Dakota Jason R. Ravnsborg Office of the Attorney General 1302 E Hwy 14, Suite 1 Pierre SD 57501-8501

Tennessee Herbert Slatery III Office of the Attorney General and Reporter P.O. Box 20207 Nashville, TN 37202-0207

Texas Ken Paxton Office of the Attorney General PO Box 12548 Austin, TX 78711-2548

Utah Sean D. Reyes Office of the Attorney General Utah State Capitol Complex 350 North State Street Suite 230 Salt Lake City, UT 84114-2320

West Virginia Patrick Morrisey State Capitol Complex, Bldg. 1, Room E-26 Charleston, WV 25305