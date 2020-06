Kate Middleton - Πρίγκιπας William: Όλα όσα έγιναν την ημέρα της γνωριμίας τους

O πρίγκιπας William και η Kate Middleton είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στη Βρετανική οικογένεια.

Οι δυο τους πρωτοσυναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο St Andrews στη Σκωτία το 2001, όπου έμεναν κιόλας στο ίδιο μέρος και συχνά βρίσκονταν στην ίδια τάξη παρακολουθώντας τα ίδια μαθήματα. Στην προσπάθειά του να συστηθεί βέβαια στην Kate, έκανε μια γκάφα που όπως αποδεικνύεται τελικά ούτε οι royals δεν αποφεύγουν.

O πρίγκιπας William σύμφωνα με το νέο βρετανικό ντοκιμαντέρ «William & Kate: Too Good To Be True?» τα βρήκε λίγο σκούρα στο να πλησιάσει την Kate Middleton, ειδικά στην πρώτη ατάκα.

