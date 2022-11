Λετονία: 25 Ουκρανοί στρατιώτες νοσηλεύονται μετά από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Είκοσι πέντε Ουκρανοί στρατιώτες και ένας Εσθονός στρατιώτης νοσηλεύονται μετά τη σύγκρουση του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν με ένα φορτηγό στη Λετονία, μετέδωσε την Κυριακή το εσθονικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ERR.

Το λεωφορείο που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από το Ταλίν στη Ρίγα είχε ναυλωθεί από τον εσθονικό στρατό και ο οδηγός του λεωφορείου σκοτώθηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, τόνισε το ERR. Το τηλεοπτικό δίκτυο δεν ανέφερε τον λόγο που οι Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονταν στη Λετονία.

BREAKING: A bus with Ukrainian military personnel was involved in an accident on the border of Latvia and Estonia near the city of Ainaži



The bus driver died. It is also known about 26 victims, among them 25 Ukrainians, and Three are in serious condition. pic.twitter.com/R8Hy0YMbA2