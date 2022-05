Μαριούπολη: Περίπου 100 άμαχοι απομακρύνθηκαν από το ερειπωμένο Azovstal

Περίπου 100 άμαχοι που απομακρύνθηκαν από το ερειπωμένο χαλυβουργείο Azovstal στη Μαριούπολη, επρόκειτο να φτάσουν τη Δευτέρα σε πόλη που ελέγχεται από την Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Για πρώτη φορά, είχαμε δύο ημέρες κατάπαυσης του πυρός στη συγκριμένη περιοχή και καταφέραμε να απομακρύνουμε περισσότερους από 100 αμάχους - γυναίκες, παιδιά», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία.

Οι πρώτοι «εκτοπισμένοι» θα φτάσουν στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία πόλη Ζαπορίζια το πρωί της Δευτέρας, δήλωσε τη στιγμή που ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι «επιχείρηση ασφαλούς διέλευσης» βρισκόταν σε εξέλιξη.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ιρίνα Βέρεστσουκ, επισήμανε ότι εκατοντάδες άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο χαλυβουργείο, ένα τεράστιο συγκρότημα της σοβιετικής εποχής με ένα δίκτυο αποθηκών και τούνελ.

«Η κατάσταση έχει γίνει σήμα κατατεθέν μιας πραγματικής ανθρωπιστικής καταστροφής, επειδή οι άνθρωποι ξεμένουν από νερό, τρόφιμα και φάρμακα», ανέφερε.

Πλάνα από το εσωτερικό του χαλυβουργείου παρουσιάζουν μέλη του τάγματος του Αζόφ να βοηθούν αμάχους μέσα στα ερείπια και σε ένα λεωφορείο.

Azov fighters in Mariupol have shot a video showing today's evacuation of civilians from beneath the debris of the Azovstal plant pic.twitter.com/d4jnmMHp6E