Μεγάλη φωτιά στην αποθήκη OZON στη Ρωσία

Μεγάλη φωτιά έπιασε σήμερα Τετάρτη 3 Αυγούστου στην αποθήκη OZON στη Μόσχα και περισσότερα από 1000 άτομα αναγκάστηκαν να την εκκενώσουν, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Το OZON είναι μια από τις πρώτες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που συχνά αναφέρεται ως «ο Αμαζόνιος της Ρωσίας» και ιδρύθηκε το 1998 ως ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS έγραψε στο Twitter:

«Κυβερνητική δημοσίευση, Ρωσία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη Ozon στην Ίστρα κοντά στη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων».

Παράλληλα αρκετά βίντεο από την πυρκαγιά της αποθήκης OZON στη Μόσχα άρχισαν να κυκλοφορούν στο Twitter με έναν χρήστη να δημοσιεύει:

«Η αποθήκη OZON καίγεται στην περιοχή της Μόσχας. Βίντεο από τα κοινωνικά δίκτυα».

⚡️ The OZON warehouse is on fire in the Moscow region. Video from social networks. pic.twitter.com/bffiz6ZrTO

Moscow, this is not ammunition depot, but only the largest warehouse of the Ozon online store.

The fire area is 20 thousand square meters, 1000 people evacuated.

There were no reports of casualties. pic.twitter.com/VIYyUaU2bA