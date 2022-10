Βραζιλία: Μπολσοναριστής πρώην βουλευτής τραυματίζει με χειροβομβίδες αστυνομικούς

Βραζιλιάνος πρώην κοινοβουλευτικός, υποστηρικτής του απερχόμενου ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, άνοιξε πυρ και πέταξε χειροβομβίδες για να εμποδίσει τη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο ομοσπονδιακοί αστυνομικοί, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Ο πρώην βουλευτής Χομπέρτου Τζέφερσον ήταν αντιμέτωπος με φυλάκιση κατ’ εντολή του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου (STF), επειδή παραβίασε τους όρους της κατ’ οίκον κράτησής του μεταφορτώνοντας σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο εξύβρισε την πρόεδρο του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού.

Όταν πήγαν να τον συλλάβουν στην πόλη Λεβί Γκασπάριαν (πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο, νοτιοανατολικά), ο Τζέφερσον «αντέδρασε» και δύο μέλη των υπηρεσιών επιβολής της τάξης «τραυματίστηκαν από τα θραύσματα χειροβομβίδας που πέταξε», ανέφερε η ομοσπονδιακή αστυνομία (PF) σε ανακοίνωσή της.

Τους προσφέρθηκαν ιατρικές φροντίδες και είναι καλά, διευκρίνισε η PF, η οποία ανέπτυξε ενισχύσεις επιτόπου.

-In Rio de Janeiro state, a former deputy & Bolsonarista Roberto Jefferson fired 20 shots & threw grenades at police officers carrying out an arrest warrant, issued because of a video wherein he said misogynist slurs about a Supreme Court judge over her anti-fake news ruling pic.twitter.com/1t4A8SbDDi

Ο πρόεδρος Μπολσονάρου πήρε αποστάσεις από τον πρώην βουλευτή, τονίζοντας μέσω Twitter πως «οποιοσδήποτε ανοίγει πυρ εναντίον αστυνομικού πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κακοποιό στοιχείο. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στο επεισόδιο αυτό».

Προηγουμένως, ο ακροδεξιός αρχηγός του κράτους είχε καταδικάσει την «ένοπλη αντίσταση» που πρόβαλε ο Τζέφερσον, ο οποίος παρέμεινε ταμπουρωμένος οκτώ ώρες στο σπίτι του κι επιβεβαίωσε μέσω βίντεο πως έκανε χρήση όπλων, αλλά διαβεβαιώνοντας πως δεν είχε την πρόθεση να τραυματίσει αστυνομικούς, ισχυριζόμενος πως σκοπός του ήταν να προκαλέσει ζημιά στα αυτοκίνητά τους.

Ο Μπολσονάρου ωστόσο επέκρινε ταυτόχρονα τις δικαστικές έρευνες σε βάρος του πρώην βουλευτή διότι, κατά τη γνώμη του, διενεργούνται «χωρίς καμία συνταγματική βάση». Έδωσε εντολή να σπεύσει επιτόπου ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του.

Ο Αλεσάντρ τζι Μοράις, μέλος του STF —και μαύρο πρόβατο για τον πρόεδρο - διέταξε ο Τζέφερσον να οδηγηθεί στη φυλακή διότι παραβίασε πολλούς από τους όρους της κατ’ οίκον κράτησής του.

And the fun part is that this ain't even the full story!



Roberto Jefferson fucking *started a shootout against the federal police when they were going to arrest him*, and he shot one of the agents.



And apparently threw three grenades at them.



I'm not kidding. https://t.co/dKvzjHImGV