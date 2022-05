Σεούλ: Ο Τζο Μπάιντεν είναι «προετοιμασμένος» για ενδεχόμενη πυρηνική δοκιμή από τη Β. Κορέα

Είναι «προετοιμασμένος» για μια ενδεχόμενη πυρηνική δοκιμή από τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε από τη Σεούλ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σήμερα, Κυριακή 22 Μαΐου, αλλά επανέλαβε πως είναι ανοικτός στον διάλογο με ένα ασυνήθιστο μήνυμα προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγο προτού αναχωρήσει για την Ιαπωνία.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε τι που μπορεί να κάνει η Βόρεια Κορέα», είπε, λέγοντας ότι «δεν ανησυχεί» απέναντι στο ενδεχόμενο μιας πυρηνικής δοκιμής.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει ένα μήνυμα για τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λακωνικά: «Καλημέρα. Τελεία».

Ήταν ένας τρόπος να γνωστοποιήσει, πως η Ουάσινγκτον παραμένει ανοικτή στον διάλογο με τη Βόρεια Κορέα, ακόμη και απουσία αμοιβαιότητας. Οι συνομιλίες με την Πιονγκγιάνγκ είναι σε νεκρό σημείο μετά την αποτυχία μιας συνάντησης κορυφής το 2019 ανάμεσα στον Κιμ και τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάιντεν αναχώρησε σήμερα, Κυριακή 22 Μαΐου, από τη Νότια Κορέα για την Ιαπωνία, έναν άλλο μεγάλο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και δεύτερο σταθμό της πρώτης περιοδείας του στην Ασία ως προέδρου.

Στη Σεούλ, συναντήθηκε με τον ομόλογό του Γιουν Σουκ-γέολ, έναν φιλοαμερικανό συντηρητικό που ανήλθε στην εξουσία στις αρχές Μαΐου. Οι δύο πρόεδροι έκαναν λόγο για εντατικοποίηση των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων των χωρών τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «εκτόξευση απειλών» του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Να αντικρουστεί μια «πυρηνική επίθεση»

Ο Γιουν έκανε επίσης λόγο για την ανάπτυξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα του «στρατηγικών μέσων» για να αντικρουστεί «μια πυρηνική επίθεση». Τα μέσα αυτά αναμένεται να περιλαμβάνουν «μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους, αντίθετα με το παρελθόν όπου σκεπτόμαστε μόνο μια πυρηνική ομπρέλα για την αποτροπή» διευκρίνισε.

Η ανάπτυξη τέτοιων όπλων ή η εντατικοποίηση των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων θα μπορούσε να προκαλέσει την οργή της Πιονγκγιάνγκ, που θεωρεί πως αυτά τα στρατιωτικά γυμνάσια είναι γενικές πρόβες για μια εισβολή.

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν, πως η Βόρεια Κορέα τελείωσε τις προετοιμασίες για την πραγματοποίηση μιας πυρηνικής δοκιμής, που θα είναι η έβδομη στην ιστορία της και η πρώτη τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν αποκλείεται η δοκιμή αυτή να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Ασία.

Πρόσθετος λόγος ανησυχίας: η Βόρεια Κορέα, ο πληθυσμός της οποίας δεν έχει εμβολιαστεί κατά της Covid-19, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια επιδημιολογική έξαρση, με σχεδόν 2,6 εκατ. θετικές διαγνώσεις και 67 θανάτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.

Δημοκρατίες και απολυταρχικά καθεστώτα

Σε μια ένδειξη των αμερικανικών φιλοδοξιών στην περιοχή, ο Μπάιντεν έκανε λόγο, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γιουν, για έναν «παγκόσμιο ανταγωνισμό ανάμεσα στις δημοκρατίες και τα απολυταρχικά καθεστώτα» και δήλωσε πως η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είναι, σε αυτό τον ανταγωνισμό, ένα ουσιαστικό πεδίο μάχης.

«Μιλήσαμε επί μακρόν για την ανάγκη να φροντίσουμε, ώστε αυτή η συνεργασία να μην περιοριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Κορέα, αλλά να περιλαμβάνει συνολικά τον Ειρηνικό, τον Νότιο Ειρηνικό και τον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό. Πιστεύω πως (αυτό το ταξίδι) είναι μια ευκαιρία», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Η Κίνα είναι κύριος αντίπαλος των ΗΠΑ σε αυτή τη γεωπολιτική μάχη.

Προτού φύγει από τη Σεούλ, ο Αμερικανός πρόεδρος συνάντησε τον επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας Hyundai για πραγματικά να γιορτάσει την απόφαση του κολοσσού να επενδύσει 5,5 δις δολάρια σε ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Τζόρτζια, στις νότιες ΗΠΑ.

Επισκέφθηκε επίσης, Αμερικανούς και Νοτιοκορεάτες στρατιώτες με τον Γιουν, ένδειξη της «πραγματικά ολοκληρωμένης» οικονομικής και στρατιωτικής συμμαχίας των δύο χωρών, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Στην Ιαπωνία, θα συναντήσει αύριο τον πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα και τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο, πριν από μία σύνοδο, μεθαύριο Τρίτη, του Quad, ενός διπλωματικού σχήματος όπου συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει εκεί μια νέα αμερικανική πρωτοβουλία για το εμπόριο στην περιοχή.

U.S. President Joe Biden wrapped up a three-day trip to Seoul with a visit to the Korean Air and Space Operations Center (KAOC) alongside President Yoon Suk-yeol Sunday afternoon in a show of security coordination amid North Korea's missile threats. https://t.co/3QQIGWuZFq pic.twitter.com/xugvqHOcAD

⚡️President Joe Biden and his new South Korean counterpart agreed on Saturday to hold enormous military drills and deploy more U.S. weapons if necessary to deter North Korea while offering to send COVID-19 vaccines and potentially meet Kim Jong Un. Reuters writes. pic.twitter.com/jRAmt2KvxB