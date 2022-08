Νότια Κορέα: Βροχόπτωση-ρεκόρ στη Σεούλ στοιχίζει τη ζωή σε 7 ανθρώπους

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σεούλ και στα περίχωρά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι αρχές στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, καθώς καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν σπίτια και στοές του μετρό.

Στο νότιο τμήμα της Σεούλ σημειώθηκε βροχόπτωση που ξεπέρναγε τα 100 χιλιοστά την ώρα από το βράδυ της Δευτέρας· κατά τόπους η κατακρήμνιση έφθανε τα 141,5 χιλιοστά, που είναι η μεγαλύτερη εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας.

Συνολικά ως τις 05:00 (τοπική ώρα) η βροχόπτωση είχε φθάσει τα 420 χιλιοστά και αναμενόταν περισσότερη.

Στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Γκάνγκναμ, κτίρια και καταστήματα πλημμύρισαν και δεν είχαν ηλεκτροδότηση. Αυτοκίνητα, λεωφορεία και στοές του συστήματος του μετρό καλύφθηκαν από νερά. Πολλοί κάτοικοι αποκλείστηκαν.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σεούλ και άλλοι δύο στην επαρχία Κιόνγκι, που την περιβάλλει, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Οι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους όταν παγιδεύτηκαν σε κτίρια που πλημμύρισαν, ένα από τα θύματα πιστεύεται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια στάσης λεωφορείου και άλλος ένας παρασύρθηκε όταν χτύπησε το σημείο όπου βρισκόταν κατολίσθηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και εννέα αγνοούνται.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών αύξησε το επίπεδο συναγερμού στην κορυφαία βαθμίδα. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση για τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων στην μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας (26 εκατ. κάτοικοι).

Seoul, South Korea is experiencing heavy rains and flash floods due to bad weather. Then the most impactful place is in the Gangnam & Gwanak district area According to a report from Yonhap News, the heavy rain that hit Seoul last night was the highest intensity in 80 years since+ pic.twitter.com/6otj3hZLfh