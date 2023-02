Ο ανταποκριτής του Anadolu στην πόλη Χατάι, ο Μπουράκ Μιλί, και η οικογένειά του σκοτώθηκαν στους σεισμούς

Ο ανταποκριτής του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στην πόλη Χατάι Μπουράκ Μιλί, η σύζυγός του και η πέντε μηνών κόρη τους έχασαν τη ζωή τους χθες, Πέμπτη, μετά τους δύο σεισμούς τα επίκεντρα των οποίων ήταν στις περιοχές Παζαρτσίκ και Ελμπιστάν της νότιας επαρχίας Καχραμανμαράς.

Ο Μπουράκ Μιλί, 31 ετών, η σύζυγός του Αϊσέν Μιλί 30 ετών και η πέντε μηνών κόρη τους Εϊλούλ Λίνα βρέθηκαν στα ερείπια του διαμερίσματός τους στην περιφέρεια της Ισκεντερούν (Αλεξανδρέτα) της επαρχίας Χατάι.

Anadolu Agency (AA) Hatay correspondent Burak Milli, who was under the rubble in Iskenderun, passed away with his wife and 5-month-old baby. pic.twitter.com/uMkQ6FxRzl