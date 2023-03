Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου επέστρεψε στη Βραζιλία

Έπειτα από διαμονή τριών μηνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου επέστρεψε την Πέμπτη στη Βραζιλία για πρώτη φορά μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές με αντίπαλο τον Λούλα, αποφασισμένος να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος, που ερευνάται από τη δικαιοσύνη για πολλές υποθέσεις, κινδυνεύει να του ασκηθούν διώξεις και, σε περίπτωση που καταδικαστεί, να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης ή ακόμη και να του απαγορευθεί να συμμετέχει στην πολιτική, περιπλέκοντας το πολιτικό παιχνίδι για τον αριστερό διάδοχό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Μπολσονάρου, πρόεδρος της Βραζιλίας από το 2019 ως το 2022, έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπραζίλια λίγο πριν από τις 07:00 (13:00 ώρα Ελλάδας), προερχόμενος από το Ορλάντο της Φλόριντα.

Supporters of Jair Bolsonaro sing the National Anthem as they await the ex-president's arrival at Brasília International Airport. pic.twitter.com/jJ8tMlriAg

Περίπου 200 οπαδοί του τον περίμεναν, με σημαίες της Βραζιλίας γύρω από τους ώμους τους και τραγουδώντας, εν μέσω μιας ασυνήθιστης σε μέγεθος ανάπτυξης αστυνομικών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όμως ο Μπολσονάρου έφυγε από το αεροδρόμιο χωρίς να απευθυνθεί σε αυτούς. Το CNN Brasil μετέδωσε πλάνα μιας αυτοκινητοπομπής που φεύγει από το αεροδρόμιο.

Ο Μπολσονάρου είχε φύγει από τη Βραζιλία στις 30 Δεκεμβρίου, προτού ακόμη λήξει η θητεία του, μποϊκοτάροντας την τελετή ορκωμοσίας του Λούλα την 1η Ιανουαρίου.

«Θέλω να συμμετάσχω στην πολιτική ζωή του κόμματός μου, προσφέροντάς του την εμπειρία μου», δήλωσε την Τετάρτη, το βράδυ, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Brazil από το αεροδρόμιο του Ορλάντο.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro posed for selfies with supporters at Orlando's international airport before boarding a flight back to Brazil after three months of self-imposed exile in the United States https://t.co/A1kxIYsCQc pic.twitter.com/w6VxPiL83g