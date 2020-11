Πανεπιστήμιο Οξφόρδης: Εντός του 2020 τα αποτελέσματα της τελευταίας φάσης των δοκιμών του εμβολίου

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ελπίζει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της τελευταίας φάσης των κλινικών δοκιμών του υποψήφιου εμβολίου του κατά της Covid-19 εντός του 2020, δημιουργώντας ελπίδες ότι η Βρετανία θα είναι σε θέση να λανσάρει ένα επιτυχημένο εμβόλιο στα τέλη του Δεκεμβρίου ή στις αρχές του 2021.

Ένα αποτελεσματικό εμβόλιο θεωρείται σημείο καμπής στον πόλεμο κατά του κορωνοϊού, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, έχει ακινητοποιήσει την παγκόσμια οικονομία και έχει ανατρέψει τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα φθάσουμε στο σημείο αυτό πριν από το τέλος του έτους» δήλωσε στους Βρετανούς βουλευτές ο επικεφαλής ερευνητής των Δοκιμών του Εμβολίου της Οξφόρδης Άντριου Πόλαρντ, αναφερόμενος στην πιθανότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων των δοκιμών τελικής φάσης εντός του 2020.

Ο Άντριου Πόλαρντ δήλωσε ότι τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα ή μη του εμβολίου θα υπάρξουν πιθανόν αυτόν τον χρόνο, στη συνέχεια τα στοιχεία πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά από τους ελεγκτές και έπειτα θα ληφθεί η πολιτική απόφαση για το ποιος θα εμβολιαστεί.

Director of Oxford coronavirus vaccine trial says there is a "small chance" a jab will be ready before Christmas pic.twitter.com/3ix3P1b6W4