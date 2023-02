Πάνω από 2.500 οι νεκροί σε Συρία και Τουρκία

Κατά τρία ολόκληρα μέτρα, μετακινήθηκε η αραβική τεκτονική πλάκα σε μήκος 150 χιλιομέτρων, από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Τουρκία.

Αυτό επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα στην Corriere della Sera ο καθηγητής Κάρλο Ντολιόνι, πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV).

«Αυτό που συνέβη είναι πως αυτό που ονομάζουμε "αραβική πλάκα" μετακινήθηκε κατά περίπου 3 μέτρα σε βορειοανατολική-νοτιοδυτική κατεύθυνση σε σχέση με την πλάκα της Ανατολίας. Από τις εκτιμήσεις που έχουμε, οι οποίες σταδιακά βελτιώνονται, γνωρίζουμε ότι το ρήγμα ενεργοποιήθηκε για τουλάχιστον 150 χιλιόμετρα, με μετατόπιση ακόμη και μεγαλύτερη από τρία μέτρα. Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγες δεκάδες δευτερόλεπτα, εκπέμποντας αυτόν τον σεισμό μεγέθους 7,8 - 7,9 βαθμών Ρίχτερ», ανέφερε ο καθηγητής.

Για να προσθέσει αμέσως μετά: «Πρόκειται για μια διαχρονική κίνηση, το επίπεδο του ρήγματος είναι πολύ κεκλιμένο, και κατά τη διάρκεια του συμβάντος παρατηρείται οριζόντια μετατόπιση των δύο πλευρών του ρήγματος. Οι δύο πλευρές κινήθηκαν η μία σε σχέση με την άλλη. Με άλλα λόγια, είναι σαν η Τουρκία να έχει μετακινηθεί σε σχέση με την αραβική πλάκα προς τα νοτιοδυτικά».

Όσον αφορά τον κίνδυνο παλιρροϊκού κύματος, ο καθηγητής σημείωσε πως ο συναγερμός έχει λήξει. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί από κατολισθητικά φαινόμενα στην ανατολική θάλασσα. Τα γεγονότα αυτού του τύπου μπορούν να ακολουθηθούν από εξίσου σημαντικά ή πιο σημαντικά γεγονότα. Αυτό συνέβη στην ίδια την Τουρκία κατά τον σεισμό του 1999», κατέληξε.

