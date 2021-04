Μακελειό στην Ιντιανάπολις

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις της Fedex, στην Ιντιανάπολις, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο. Η αστυνομία έκλεισε ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου I-70, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Στην εταιρεία εργάζονται περισσότερα από 4.500 άτομα. Οι αξιωματικοί που απάντησαν στην κλήση για να μεταβούν στην οδό Mirabel «εντοπίζουν πολλά θύματα», ανέφερε ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε περίπου στις 11:30 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Ένας άντρας είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η ανιψιά του πυροβολήθηκε στο χέρι.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 4 και οι τραυματίες 7, ενώ ο δράστης φέρεται να αυτοκτόνησε.

Ο αυτοκινητόδρομος I-70 έκλεισε για λίγο, όμως άνοιξε για τις περιφερειακές μετακινήσεις. Ωστόσο έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στο Ameriplex Parkway. Το διεθνές αεροδρόμιο της Ιντιανάπολις είναι προσβάσιμο και από τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία.

