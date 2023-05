Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση στη Μόσχα με drones - Πλήγματα σε κτήρια

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κτήρια στη Μόσχα και προκάλεσαν «μικρές» ζημιές αλλά όχι σοβαρούς τραυματισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουτσας.

«Τα ξημερώματα επίθεση με drones προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε κτήρια. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης έχουν σπεύσει επιτόπου. Κανένας δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανέφερε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν, τονίζοντας ότι τουλάχιστον δυο πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA μετέδωσε ότι ορισμένοι κάτοικοι ενός κτηρίου στην οδό Profsoyuznaya της Μόσχας εκκένωσαν το κτήριο.

Τοπικά Μέσα αναφέρουν ότι drones εξουδετερώθηκαν νωρίς την Τρίτη, ενώ ο περιφερειάρχης της Μόσχας έκανε λόγο για «αρκετά» τέτοια αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν καθώς πλησίαζαν την πόλη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση», λέγοντας ότι αναχαίτισε και τα οκτώ ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν στόχο τη Μόσχα. «Σήμερα το πρωί το καθεστώς του Κιέβου πραγματοποίησε τρομοκρατική επίθεση με drones σε στόχους στην πόλη της Μόσχας. Οκτώ drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Όλα τα εχθρικά drones καταρρίφθηκαν», ανέφερε το υπουργείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#Russian media shows the location of an alleged drone strike near the 25th floor on Atlasova Street in New #Moscow. pic.twitter.com/Y93sNL0W95 — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023

This morning, as a result of a drone attack, several buildings suffered minor damage, #Moscow Mayor Sobyanin said.



Emergency services operate on Leninsky Prospekt in Moscow, reports Russian media. pic.twitter.com/31CGkD0mDt — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023