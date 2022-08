Πολύνεκρη τραγωδία από πυρκαγιά σε εκκλησία στην Αίγυπτο

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η συγκέντρωση πιστών σε εκκλησία στην πόλη της Γκίζας, στην Αίγυπτο, το πρωί της Κυριακής 14 Αυγούστου, καθώς μια φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χώρου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους, ενώ στάθηκε ως αφορμή για να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 55.

Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας, που μίλησαν στο Reuters, η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που 5.000 Χριστιανοί Κόπτες ήταν συγκεντρωμένοι στην εκκλησία Αμπού Σιφίν, στη συνοικία Ιμπάμπα, με αποτέλεσμα πολλά από τα θύματα να ποδοπατηθούν από τους πιστούς εντός της εκκλησίας από τον πανικό που επικράτησε.

#Egypt : Terrible loss of life in fire at church in #Giza governorate- 41 people feared dead & 14 others injured at Abi-Seyfen church in Imbaba #كنيسة_المنيرة #مصر pic.twitter.com/kgKmQ7HT97