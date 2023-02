Προειδοποίηση Τούρκου γεωλόγου: «Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί στα Άδανα και στην Κύπρο»

Με αφορμή τον νέο ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας το βράδυ της Δευτέρας, ο Τούρκος γεωεπιστήμονας, Δρ. Νατζί Γκορούρ, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών, προειδοποίησε για ισχυρές εντάσεις σε Κύπρο και Άδανα.

Σε ανάρτηση του, στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δρ Νατζί Γκορούρ αναφέρει πως «μετά τους σεισμούς στο Καχραμανμαράς, περιμέναμε σεισμούς αυτού του μεγέθους στο Χατάι και στα Άδανα. Το είχαμε ανακοινώσει, εγώ, ο Τζελάλ Σενγκιόρ (σ.σ. Τούρκος γεωλόγος) και άλλοι γεωεπιστήμονες. Συνέβη στο Καχραμανμαράς. Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και στα Άδανα και στην Κύπρο. Αυτές οι προειδοποιήσεις βασίζονται στη μεταφορά ενέργειας στην περιοχή. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε προσεχτικοί στα ρήγματα Malatya, Ovacık και Nazimiye-Karakoçan γύρω από τη Malatya.»

Τουλάχιστον έξι νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τους νέους σεισμούς στην Τουρκία

Νέοι ισχυροί σεισμοί βαθμών 6,4 Ρίχτερ και με διαφορά τριών λεπτών 5,8 Ρίχτερ έπληξαν τη Δευτέρα (20/2) τη νότια επαρχία Χατάι της Τουρκίας, προκαλώντας τον πανικό σε όσους έχουν απομείνει στην περιοχή που χτυπήθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς πριν από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους έξι και οι τραυματίες στους 294, από τους οποίους οι 18 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκκενώθηκε μάλιστα ένα μεγάλο κυβερνητικό νοσοκομείο στην πόλη Ισκεντερούν στη βόρεια επαρχία Χατάι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Συρία, όπου το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε περισσότερους από 500 τραυματίες στα βορειοδυτικά.

A nightmare still ongoing — Six people were killed when a new earthquake struck southern Turkey late on Monday, setting off panic and further damaging buildings, two weeks after the country's worst disaster in modern history left tens of thousands dead. pic.twitter.com/OHCOI47jib