Ρωσία: Η αστυνομία διέκοψε ένα φόρουμ αντιπολιτευόμενων πολιτικών και συνέλαβε τους συμμετέχοντες

Η ρωσική αστυνομία διέκοψε ένα φόρουμ στη Μόσχα, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί και συνέλαβε όλους τους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης, τους «Ενωμένους Δημοκράτες».

«Ιδού πώς συλλαμβάνονται όλοι οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ των ανεξάρτητων βουλευτών», ανέφερε στο Telegram η οργάνωση αυτή, αναρτώντας ένα βίντεο στο οποίο διακρίνονται οι αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί να οδηγούνται σε οχήματα της αστυνομία.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, στο φόρουμ συμμετείχαν περίπου 150 άνθρωποι που ήρθαν στη Μόσχα από όλη τη Ρωσία. Στην πλειονότητά τους ήταν τοπικοί βουλευτές. Το φόρουμ, που φιλοξενήθηκε σε ένα ξενοδοχείο στα βόρεια προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας, είχε ως στόχο να συζητηθούν οι περιφερειακές και τοπικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο.

«Σαράντα λεπτά μετά την έναρξη του φόρουμ, αστυνομικοί κατέκλυσαν την αίθουσα. Όλοι οι βουλευτές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα», ανέφερε στο Facebook ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Ίλια Γιασίν, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία του ιδίου μέσα σε ένα βαν της αστυνομίας.

Police have raided the "Municipal Russia" forum in Moscow and detained its participants @IlyaYashin, @Galiamina, @VKaramurza, @Maxim_Reznik and others. Video by @tvrain pic.twitter.com/nLOx9hvZGF