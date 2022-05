Σανγκάη: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο από το lockdown - Ξέφρενα πάρτι στους δρόμους

Ένα βήμα πιο κοντά στο σταδιακό άνοιγμα ύστερα από δύο μήνες lockdown βρίσκεται η Σανγκάη, ενώ το Πεκίνο διατηρεί τα μέτρα κατά της Covid που έχουν ως αποτέλεσμα να περιοριστούν δραστικά οι μετακινήσεις παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα κορωνοϊού μειώνονται.

Στόχος των αρχών της Σανγκάης είναι να τερματίσουν ουσιαστικά το lockdown στη μητρόπολη από την Τετάρτη (1/6).

Από την περασμένη εβδομάδα, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν εκτός σπιτιού και περισσότερες επιχειρήσεις να επαναλειτουργήσουν, αν και πολλοί κάτοικοι παραμένουν περιορισμένοι στα συγκροτήματα στα οποία κατοικούν και η πλειονότητα των καταστημάτων μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες μόνο μέσω υπηρεσιών διανομής.

Αξιωματούχοι της Σανγκάης συνέχισαν να παροτρύνουν τους κατοίκους να είναι σε επαγρύπνηση. «Φοράτε μάσκες σε δημόσιους χώρους, μη συνωστίζεστε και τηρείτε τις κοινωνικές αποστάσεις», δήλωσε ο Τζάο Νταντάν, αναπληρωτής επικεφαλής της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας στη Σανγκάη, σε συνέντευξη Τύπου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται πολίτες να διασκεδάζουν στους δρόμους σε κεντρική περιοχή της πόλης χθες βράδυ, καταναλώνοντας αλκοόλ και χορεύοντας, με την αστυνομία να τους διακόπτει και να τους ζητά να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Revelers partying in downtown Shanghai, the police asking them to excercise decorum. The vast majority of Shanghai is still under strict lockdown, unclear if these party-goers must return home or if their compound management has given up stopping people going out. pic.twitter.com/owazD0fmQo — Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) May 27, 2022

While almost 90% of Shanghai is still in lock-down state, these folks are getting the party started already pic.twitter.com/JcuCgpMJ7c — WangNextDoor (@WangNextDoor2) May 28, 2022

Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται μια ομάδα ανθρώπων να τραγουδά στο δρόμο, με τη συνοδεία μουσικής, ένα γνωστό τραγούδι του 1985 "Το αύριο θα είναι καλύτερο". Η αστυνομία έφθασε στο σημείο, επέτρεψε ωστόσο στους παρευρισκόμενους να τελειώσουν το τραγούδι τους πριν τους ζητήσουν να αποχωρήσουν, με την στάση τους να επικροτείται από χρήστες του διαδικτύου.

Numerous videos circulating on WeChat showing crowded street parties in #Shanghai yesterday evening. Despite the city still being in lockdown after nearly two months, some people are now allowed time outside of their compounds. Many others remain in strict lockdown. pic.twitter.com/1Ur2j32CvJ — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) May 28, 2022

Το διάρκειας δυο μηνών lockdown στη μεγαλύτερη και πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Κίνας προκάλεσε απογοήτευση και οργή στους κατοίκους, εκατοντάδες χιλιάδες εκ των οποίων τέθηκαν σε καραντίνα σε συνήθως υπερπλήρεις κεντρικές μονάδες. Πολλοί κάτοικοι δυσκολεύθηκαν να προμηθευθούν τρόφιμα ή να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη.

Η Κίνα ανακοίνωσε το Σάββατο ότι καταγράφηκαν 362 περιστατικά κορωνοϊού σε 24 ώρες συγκριτικά με 444 μία ημέρα νωρίτερα. Στο Πεκίνο, τα νέα περιστατικά που καταγράφηκαν χθες μειώθηκαν σε 24 από 29 μία ημέρα νωρίτερα.