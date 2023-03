Σύγκρουση ελικοπτέρων στις ΗΠΑ - Πληροφορίες για εννέα νεκρούς

Δύο ελικόπτερα του στρατού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στο Κεντάκι το βράδυ της Τετάρτης (29/03), όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Η τύχη των χειριστών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, σύμφωνα με τους New York Times. Τα δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν στην κομητεία Τριγκ του Κεντάκι ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Σε δήλωσή του στο BBC, εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε ότι δύο ελικόπτερα HH60 Blackhawk συνετρίβησαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 21:35 τοπική ώρα (01:35 ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί έως και εννέα άνθρωποι.

https://t.co/c3Ve9MlZEO Two Blackhawk helicopters crashed during a training incident in Kentucky on Wednesday, the Army base Fort Campbell said early Thursday. The helicopters involved were from the 101st Airborne Division (Air Assault). No info on if they hit one another.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ, έγραψε στο Twitter ότι αναμένεται να υπάρχουν θύματα από το δυστύχημα και πως στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας και του τμήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.