Επίθεση στο Καπιτώλιο με έναν νεκρό και δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο, όταν ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στη βόρεια πύλη του συγκροτήματος τραυμάτισε δύο αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκαν πυροβολισμοί από την πλευρά των αστυνομικών προς τον οδηγό του οχήματος, όπως αναφέρει το Reuters, ενώ βάσει των τελευταίων εξελίξεων ο οδηγός του οχήματος φέρεται να είναι νεκρός.

Οι αστυνομικοί έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και όπως αναφέρουν οι New York Times είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα μάλιστα με την New York Post, αυτήν την ώρα στο Καπιτώλιο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και το κτήριο έχει αποκλειστεί, καθώς η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι προχώρησε στον αποκλεισμό λόγω «εξωτερικής απειλής ασφαλείας». Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται ούτε να μπουν, ούτε να βγουν από τα κτήρια.

Αμέσως δόθηκε εντολή σε αξιωματικούς, αστυνομικούς, πολιτικούς και εργαζομένους εντός του Καπιτωλίου να πάρουν θέσεις μακριά από παράθυρα και πόρτες για λόγους ασφαλείας, ενώ ένα ελικόπτερο έσπευσε άμεσα στον περίβολο του Καπιτωλίου.

Ο ρεπόρτερ Aaron Davis της Washington Post, επικαλούμενος πηγές, αναφέρει ότι ο ύποπτος δέχτηκε πυρά αστυνομικών ενώ και δύο αστυνομικοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτήν την ώρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων στη γύρω περιοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Two Capitol cops injured after car smashes barrier https://t.co/vKayuTjOF5 via @MailOnline pic.twitter.com/nuHAfHqja8

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP