Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους στην Αττάλεια - Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της συντριβής πολιτικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους στην περιοχή της Αττάλειας, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ο πιλότος του αεροσκάφους, ενώ η κατάσταση των τραυματιών είναι πολύ σοβαρή.

One person was killed and two more injured when a single-engine aircraft crashed in Turkey's #Antalya province, NTV #Turkish television reports. pic.twitter.com/08sHPtU6cH