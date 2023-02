Σεισμός: Πάνω από 47.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία

Τουλάχιστον 47.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία και ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς περίπου 345.000 διαμερίσματα έχουν καταστραφεί και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο αριθμός των θυμάτων από τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς στη νότια Τουρκία αυξήθηκε στους 41.020, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD. Μάλιστα, η Τουρκία και η Συρία έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό.

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι δήλωσε το πρωί της Κυριακής πως 105.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές και θα κατεδαφιστούν.

Σοκαριστικά εναερία πλάνα σε βίντεο του πρακτορείου anadolu, δείχνουν τις καταστροφές που προκάλεσαν οι μεγάλοι σεισμοί στις επαρχίες Χατάι και Καχραμανμαράς της νότιας Τουρκίας:

Images show the destruction caused by the twin earthquakes in Türkiye's southern Hatay and Kahramanmaras provinces



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/28SNkEuVb6