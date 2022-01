Τυνησία: Οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν μεγάλη διαδήλωση κατά του προέδρου Σάγιεντ στην Τύνιδα

Με δακρυγόνα, νερό υπό πίεση και πολλές συλλήψεις, οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν την Παρασκευή δια της βίας τις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν στην Τύνιδα εναντίον του προέδρου της χώρας, παρά την απαγόρευση συναθροίσεων για υγειονομικούς λόγους.

Οι συγκεντρωμένοι γιόρταζαν επίσης τη συμπλήρωση 11 ετών από την πτώση του καθεστώτος του Ζιν ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι, ένα γεγονός που οδήγησε στην Αραβική Άνοιξη.

«Κάτω το πραξικόπημα, ο λαός θέλει να τελειώσει το πραξικόπημα» φώναζαν οι διαδηλωτές που είχαν κατακλύσει τη λεωφόρο Μοχάμεντ Ε΄, στο κέντρο της Τύνιδας.

Water cannons have been used against protesters in Tunisia, who are demonstrating against what they are calling a "coup" by current president, Kais Saied. https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/LMyqGJCvCu