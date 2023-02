Το Ιράν ισχυρίζεται πως ανέπτυξε νέο πύραυλο Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς

Το Ιράν ανέπτυξε πύραυλο Κρουζ, ο οποίος έχει δραστικό βεληνεκές 1.650 χιλιομέτρων, δήλωσε την Παρασκευή ανώτατος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης, εξέλιξη που θεωρείται πως θα εντείνει την ανησυχία της Δύσης, η οποία καταγγέλλει ολοένα πιο έντονα τη χρήση ιρανικών UAVs από τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία και γενικότερα την υλική υποστήριξη της Τεχεράνης στη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Αμιραλί Χαζιζαντέχ, ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, επανέλαβε την απειλή πως το Ιράν θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του κορυφαίου αξιωματικού του Κάσεμ Σουλεϊμάνι, δηλώνοντας «επιδιώκουμε να σκοτώσουμε τον (πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ) Τραμπ».

«Ο πύραυλος Κρουζ που αναπτύξαμε έχει βεληνεκές 1.650 χιλιομέτρων και προστέθηκε στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», είπε ο Αμιραλί Χαζιζαντέχ στην κρατική τηλεόραση.

Στην εκπομπή προβλήθηκαν για πρώτη φορά πλάνα με τον πύραυλο, που βαφτίστηκε «Paveh».

Ο αξιωματικός ανέφερε εξάλλου πως η Τεχεράνη δεν είχε σκοπό να σκοτώσει «καημένους φαντάρους» όταν εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράκ, μερικές ημέρες μετά τον θάνατο του στρατηγού Σολεϊμανί σε επιδρομή αμερικανικού τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου αεροσκάφους το 2020 στη Βαγδάτη.

