Τούρκος με σπαθί σαμουράι έσφαξε γυναίκα εν μέση οδώ

«Επέλεξα μια γυναίκα στον δρόμο κατά τύχη, αφού την παρακολούθησα. Ήθελα να σκοτώσω μια γυναίκα». Η ομολογία του δράστη σφαγιασμού μιας γυναίκας στον δρόμο σοκάρει και τους πιο ψύχραιμους. Είναι γνωστό ότι η ζωή μιας γυναίκας στην Τουρκία δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία, κυρίως στις πολύ λαϊκές περιοχές των μεγάλων πόλεων και στην απομακρυσμένη Ανατολία.

Αλλά, σφαγιασμός εν μέση οδώ με σπαθί τύπου σαμουράι, χωρίς να υπάρξει λόγος, αντιπαλότητα, ή οικογενειακή εχθρότητα, είναι πρωτοφανές. Θα μπορούσε να είναι η γυναίκα ή η κόρη οποιουδήποτε Τούρκου πολίτη, αρκεί να βρισκόταν μπροστά στη λεπίδα του σπαθιού του δολοφόνου.

Σύμφωνα με την Hurriyet Daily News, η Μπασάκ Τσενγκίζ δέχτηκε επίθεση στις 9 Νοεμβρίου ενώ περπατούσε ανυποψίαστη σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Ατασεχίρ όπου διέμενε αυτό το διάστημα. Ξαφνικά, ο Τζαν Γκιουκτούγκ Μποζ, ένας 27χρονος φοιτητής πανεπιστημίου που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, πλησίασε την άτυχη γυναίκα κρατώντας ένα σπαθί σαμουράι και άρχισε να την καρφώνει με αυτό, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος.



Η σκηνή της αιματηρής επίθεσης καταγράφηκε μάλιστα από κάμερες, με το βίντεο να προβάλλεται από τα τουρκικά ΜΜΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο 27χρονος συνελήφθη και ομολόγησε τον φόνο, ενώ περιέγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο επιτέθηκε και σκότωσε την άτυχη γυναίκα, σε μια κατάθεση τριών σελίδων. Επίσης παραδέχτηκε ότι είχε αποφασίσει να σκοτώσει μια γυναίκα με το που θα έβγαινε από το σπίτι του, προκειμένου να μην τον σταματήσει κάποιος βλέποντάς τον με το σπαθί στο χέρι.

Όταν η αστυνομία έψαξε το σπίτι του 27χρονου, βρέθηκαν σε αυτό 15 διαφορετικά είδη μαχαιριών, συμπεριλαμβανομένου και του σπαθιού σαμουράι. Στην οικία του 27χρονου, που ζούσε μόνος, βρέθηκαν επίσης χαρτάκια με «εμψυχωτικά μηνύματα» που είχαν ως στόχο να τον ενθαρρύνουν να φέρει εις πέρας τα δολοφονικά του σχέδια. Μιλώντας σε τοπικό μέσο, οι γείτονες του Μποζ περιέγραψαν έναν άνδρα με παράξενη συμπεριφορά, ο οποίος μάλιστα είχε απειλήσει πρόσφατα ένα παιδί της γειτονιάς δείχνοντάς του το σπαθί του.

Ο συλληφθείς είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε νοσοκομείο για 17 μέρες για λόγους που σχετίζονται με χρήση ναρκωτικών και λάμβανε ψυχολογική υποστήριξη για πέντε χρόνια. Ωστόσο τα τελευταία τρία είχε διακόψει κάθε επαφή με γιατρούς.

The newly engaged Basak Cengiz, who arrived in Istanbul, was brutally murdered by a psychopath with a samurai sword. In the defense of the murderer, he said that my soul wanted to kill someone. unbelievable.#basakcengiz pic.twitter.com/81AosuFkNt