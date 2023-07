Τρόμος στο Βερολίνο: Λέαινα κυκλοφορεί ελεύθερη - Έκκληση στους κατοίκους να μην βγουν από τα σπίτια τους

Κλεισμένοι στα σπίτια τους έχουν κληθεί να παραμείνουν οι κάτοικοι του Πότσδαμ, πόλης στις παρυφές του Βερολίνου της Γερμανίας καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για εντοπισμό λέαινας που κυκλοφορεί ελεύθερη στην περιοχή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του «επικίνδυνου ζώου», μετά από καταγγελίες από άτομα που είδαν το θηλυκό λιοντάρι.

Οι αρχές σήκωσαν ελικόπτερα για να το εντοπίσουν και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας rbb.

Ειδικοί κτηνίατροι και κυνηγοί συμμετέχουν στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του ζώου.

Οι ντόπιοι έχουν λάβει μηνύματα μέσω εφαρμογών, που τους καλούν να μην κάνουν βόλτες στο δάσος και να αναζητήσουν καταφύγιο στα σπίτια ή τα αυτοκίνητά τους αν δουν το ζώο, όπως γίνεται γνωστό.

Υπάρχουν μαρτυρίες πως το λιοντάρι εθεάθη να επιτίθεται σε ένα αγριογούρουνο.

Παράλληλα, οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως έχουν κάνει έρευνα σε ζωολογικούς κήπους, τσίρκα και καταφύγια ζώων, αλλά δεν ανέφεραν πως λείπει κάποια λέαινα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε περιοχή νότια του Βερολίνου, σε περιοχή με 20.000 κατοίκους.

