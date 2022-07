Βρετανία: Πυρκαγιά σε 17ωροφο ουρανοξύστη στο ανατολικό Λονδίνο

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα, με 125 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την κατάσβεση μιας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στον τελευταίο όροφο ενός 17ώροφου κτηρίου διαμερισμάτων στο Βόρειο Γούλιτς, στο ανατολικό Λονδίνο.

Στα πλάνα που ανάρτησε η πυροσβεστική στο Twitter διακρίνεται πυκνός καπνός, που έβγαινε από ένα διαμέρισμα στον ουρανοξύστη που βρίσκεται στην οδό Μάνγουντ, κοντά στο αεροδρόμιο.

Firefighters are tackling a fire on the 17th floor of a building in #Woolwich. Crews are also dealing with a fire involving around one hectare of grass opposite the block https://t.co/JgvxRTlFxe © @Mr_Stevo87 pic.twitter.com/ZGGQpfkiKJ