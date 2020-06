Μακελειό στη Γλασκώβη - Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους αφού μαχαιρώθηκαν στη Γλασκώβη της Σκωτίας, όπως μετέδωσε το BBC, χωρίς να επικαλείται πηγές. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο ύποπτος δράστης θεωρείται ότι έπεσε νεκρός από πυρά.

Η Ομοσπονδία Αστυνομικών Σκωτίας ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε με μαχαίρι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν αυτός συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών που μεταδίδει το BBC.

Περίπου στη 13:30 τοπική ώρα αναφέρθηκε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση στην κεντρική οδό West George και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Park Inn.

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχαν προ μηνών μεταφερθεί αιτούντες άσυλο από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.

BREAKING UPDATE!!

• Reports of 3 people dead

• Started in the hotel

• Multiple people injured.

• Police shot suspect.

• unclearif terror related. #Glasgow #Scotland pic.twitter.com/lZxOlTLcDS