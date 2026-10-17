Οι μαχητές Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση δύο πυραύλων που έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, της πόλης όπου έχει καταφύγει η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση, ανακοίνωσαν αστυνομικές πηγές.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις πέριξ του αεροδρομίου. Οι Χούθι, φιλο-ιρανοί μαχητές που είναι σε πόλεμο με την κυβέρνηση της Υεμένης και τον Σαουδάραβα σύμμαχό της, δήλωσαν ότι στόχευαν ένα σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης.

Νωρίτερα, αστυνομική πηγή είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δύο πύραυλοι έπεσαν γύρω από το αεροδρόμιο του Άντεν».

«Δύο ρουκέτες που εκτόξευσε το κίνημα Χούθι έπεσαν εντός των εγκαταστάσεων του διεθνούς αεροδρομίου του Άντεν», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχουν νεκροί, σύμφωνα τις πρώτες πληροφορίες».

«Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα», υπογράμμισαν.