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Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δεχόμενο πιέσεις από τη νέα πτώση των μετοχών εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας και με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 175,28 μονάδων (-0,34%), στις 52.002,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 572,99 μονάδων (-2,15%), στις 26.140,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 84,62 μονάδων (-1,09%), στις 7.659,44 μονάδες.