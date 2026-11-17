Οκτώ Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα (16/11) όταν τους χτύπησε με αυτοκίνητο Ισραηλινός έποικος στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, έκαναν γνωστό τοπικός αξιωματούχος και η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Το επεισόδιο σημειώθηκε καθώς είχε συγκεντρωθεί κόσμος σε σημείο όπου έγινε τροχαίο ατύχημα, στην κοινότητα Τουκού, νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ.

🇵🇸🇮🇱 Eight Palestinians have been injured after an Israeli settler rammed his car into a crowd in the town of Tuqu’, southeast of Bethlehem in the occupied West Bank Security sources report the driver targeted locals who had gathered near a traffic accident along the main road #WestBank #Palestine #Bethlehem https://t.co/QWTfy4BHEP — Twilight (@TwilightDewy) November 16, 2026

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Τουκού, τον Σακρ Σουλεϊμάν, ισραηλινός έποικος, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, έπεσε πάνω σε ομάδα Παλαιστίνιων συγκεντρωμένων κοντά στον κυριότερο δρόμο της πόλης.

Μένει να εξακριβωθεί από την έρευνα «αν αυτό που έγινε ήταν εσκεμμένο ή όχι», πρόσθεσε ο αιρετός, διευκρινίζοντας πως τον οδικό άξονα αυτό χρησιμοποιούν αυτοκίνητα τόσο Παλαιστίνιων όσο και Ισραηλινών.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ισραηλινές δυνάμεις έφθασαν επιτόπου κι έριξαν «χειροβομβίδες κρότου-λάμψης», ενώ «επιτέθηκαν σε ορισμένους κατοίκους».

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι ομάδες της στη Βηθλεέμ παρείχαν φροντίδες σε πέντε τραυματίες που χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο ισραηλινού εποίκου κοντά στην πόλη Τουκού και τους διακόμισαν σε νοσοκομεία της Χεβρώνας και της Βηθλεέμ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε αυτή που περιέγραψε ως «τρομοκρατική ενέργεια διαπραχθείσα από έποικο ο οποίος χτύπησε τουλάχιστον οκτώ πολίτες».

Το επεισόδιο αυτό «προστίθεται» στην «κλιμάκωση των επιθέσεων που οργανώνονται από εποίκους εναντίον παλαιστινίων πολιτών, υπό την προστασία και με την υποστήριξη των αρχών κατοχής», σύμφωνα με το κείμενο.

Επέμεινε στο ότι είναι «απαραίτητο να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο τρομοκράτης έποικος που διέπραξε το έγκλημα αυτό, όπως όλοι οι έποικοι που ενέχονται σε εγκλήματα και επιθέσεις εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε το συμβάν τροχαίο ατύχημα.

Κάπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, περιοχή υπό κατοχή από το 1967, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Η βία στην περιοχή, ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο, εξερράγη μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων και Παλαιστινίων είναι καθημερινές, ενώ έχουν επίσης εντατικοποιηθεί οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ.