Ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ το πρωί της 4ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό τοπίο, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ που θα έχουν διεξαχθεί προηγουμένως.

Όπως υποδηλώνει και το όνομα, οι ενδιάμεσες εκλογές διεξάγονται σχεδόν στα μισά της θητείας ενός προέδρου. Συχνά αποτελούν ένα καθοριστικό δημοψήφισμα για την απόδοση του εν ενεργεία προέδρου, κάτι που ο Τραμπ ενθαρρύνει ενεργά, λέγοντας στους ψηφοφόρους «προσποιηθείτε ότι είμαι στο ψηφοδέλτιο». Σε αυτήν την περίπτωση, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν εάν το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την επιρροή του στο Κογκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη δυσαρέσκεια προς τον Τραμπ για να καταλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, και πιθανώς της Γερουσίας. Οι Ρεπουμπλικάνοι αγωνίζονται να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο και να αποτρέψουν μια νέα περίοδο νομοθετικής παράλυσης και ερευνών για τον Λευκό Οίκο.

Το διακύβευμα της κάλπης των ενδιάμεσων εκλογών

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον έχει δύο σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Και τα δύο πρέπει να εγκρίνουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία, προτού αυτή γίνει νόμος και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της εκτελεστικής εξουσίας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι και οι 435 έδρες με δικαίωμα ψήφου διεκδικούνται σε κάθε εκλογή για το Κογκρέσο. Η Γερουσία έχει 100 μέλη που υπηρετούν κλιμακωτές εξαετείς θητείες, επομένως περίπου το ένα τρίτο των εδρών της εκλέγονται κάθε δύο χρόνια.

Το «στοίχημα της κάλπης» περιλαμβάνει:

435 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίζονται μια οριακή πλειοψηφία, με τους Δημοκρατικούς να χρειάζονται καθαρή αύξηση τεσσάρων εδρών για να αναλάβουν τον έλεγχο.

35 έδρες στη Γερουσία. Τριάντα τρεις έδρες θα προκριθούν σε τακτικές εκλογές, μαζί με δύο έκτακτες εκλογές στη Φλόριντα και το Οχάιο για την κάλυψη των υπολοίπων θητειών που εκκενώθηκαν πρόωρα. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν επί του παρόντος 53 έδρες, έναντι 47 που κατέχουν οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι που συμμετέχουν σε κοινοβουλευτικές εκλογές μαζί τους. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να κερδίσουν τέσσερις έδρες για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία.

39 κυβερνητικές θέσεις. Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν κυβερνήτες σε 36 πολιτείες και τρία εδάφη των ΗΠΑ.

Χιλιάδες έδρες στο νομοθετικό σώμα των πολιτειών , καθώς και τοπικά γραφεία, δικαστικοί διαγωνισμοί και ψηφοφορίες για θέματα όπως οι φόροι, το δικαίωμα στην άμβλωση και οι κανόνες ψήφου.

Οι εκλογές για το Κογκρέσο θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Οι κυβερνητικές θέσεις και οι πολιτειακές νομοθετικές αναμετρήσεις θα διαμορφώσουν τη χάραξη πολιτικής πιο κοντά στην πατρίδα, από την εκπαίδευση και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα έως τη φορολογία και τη διεξαγωγή εκλογών.

Γιατί έχουν σημασία οι ενδιάμεσες εκλογές;

Ο θεσμός έχει μακρά ιστορία… τιμωρίας για τον ένοικο του Λευκού Οίκου. Το κόμμα του προέδρου έχει χάσει έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε 18 από τις 20 τελευταίες ενδιάμεσες εκλογές, ένα ποσοστό ήττας 90% που χρονολογείται από το 1946.

Το μοτίβο δεν είναι όμως μη αναστρέψιμο. Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τζορτζ Μπους κέρδισαν έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές του 2002, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Άλλωστε, και οι Δημοκρατικοί του Μπαράκ Ομπάμα υπέστησαν μια «συντριβή» το 2010 και οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχασαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018 .

Οι Ρεπουμπλικάνοι εισέρχονται σε αυτές τις εκλογές με ένα μικρό περιθώριο σφάλματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ένα πιο ουσιαστικό πλεονέκτημα στη Γερουσία. Ο μέσος όρος στις εθνικές γενικές δημοσκοπήσεις έδειξε ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνταν των Ρεπουμπλικάνων κατά 8,2 μονάδες στις αρχές Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η πολιτική πόλωση και τα χρόνια ανακατανομής των περιφερειών έχουν μειώσει τον αριθμό των πραγματικά ανταγωνιστικών περιφερειών της Βουλής, καθιστώντας πιο δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα να μεταφράσει μια εθνική ανατροπή σε μια μεγάλη αλλαγή στις έδρες.

Ποιες είναι οι μάχες που μπαίνουν στο στόχαστρο

Αρκετές αναμετρήσεις για τη Γερουσία έχουν αναδειχθεί σε βασικά πεδία μάχης. Στο Μίσιγκαν, ο προοδευτικός Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ επιδιώκει να κρατήσει μια κενή έδρα για τους Δημοκρατικούς εναντίον του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Ρότζερς, ο οποίος έλαβε την υποστήριξη της τελευταίας στιγμής από τη Δημοκρατική Χέιλι Στίβενς. Στην Τζόρτζια, ο Τζον Όσοφ, Δημοκρατικός γερουσιαστής, απολαμβάνει ένα σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έναντι του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του Μάικ Κόλινς.

Στο Μέιν, μια πολιτεία που κέρδισε η Δημοκρατική Καμάλα Χάρις το 2024, η Ρεπουμπλικανίδα γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς υπερασπίζεται την έδρα της εναντίον του Δημοκρατικού Τρόι Τζάκσον . Το Οχάιο προσφέρει μια ακόμη σημαντική δοκιμασία, με τον Δημοκρατικό Σέροντ Μπράουν να επιδιώκει να επιστρέψει στη Γερουσία εναντίον του Ρεπουμπλικάνου Τζον Χάστεντ.

Το Τέξας έχει τεθεί υπό ιδιαίτερα στενή παρακολούθηση. Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικάνο Κεν Πάξτον , τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δαπανήσει περίπου 210 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν τον Πάξτον, ο οποίος φέρεται ως εμπλεκόμενος σε σκάνδαλα. Κανένας Δημοκρατικός δεν έχει κερδίσει εκλογές σε επίπεδο πολιτείας στο Τέξας από το 1994. Ο Τραμπ κέρδισε το Τέξας με σχεδόν 14 μονάδες διαφορά το 2024.

Στην Αλάσκα, η κούρσα της Δημοκρατικής Μαίρη Πελτόλα για τη Γερουσία εναντίον του Ρεπουμπλικάνου εν ενεργεία Νταν Σ. Σάλιβαν προκάλεσε αντιπαράθεση, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγόρησαν τον υποψήφιο ότι έστησε σκηνικό για να μπερδέψει τους ψηφοφόρους. Ένας δικαστής απέρριψε μια αγωγή που υποστήριξε ο Τραμπ και η οποία επιδίωκε να εμποδίσει την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών για τη Γερουσία στην Αλάσκα σε περίπτωση που ο Νταν Σάλιβαν χάσει.

Άλλες αναμετρήσεις στο Κάνσας, την Αϊόβα, τη Βόρεια Καρολίνα και το Νιου Χάμσαϊρ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του κόμματος που ελέγχει το κοινοβούλιο (εάν υπάρχει αναλογία 50-50, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ένας Ρεπουμπλικάνος, έχει την ψήφο που θα κρίνει την ισοπαλία). Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται στο Μέιν, τη Βόρεια Καρολίνα και το Κάνσας, και είναι ανταγωνιστικοί στο Οχάιο.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η αναμέτρηση εκτείνεται σε δεκάδες εκλογικές περιφέρειες. Οι Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίζονται ευάλωτες έδρες σε περιοχές όπως η Νέα Υόρκη, το Τέξας και η Αϊόβα, ενώ οι Δημοκρατικοί αγωνίζονται επίσης για την προστασία των μελών σε περιφέρειες που δυσκολεύονται περισσότερο από την αναδιαμόρφωση των ορίων του Κογκρέσου. Αξιοσημείωτες εκλογές για κυβερνήτες περιλαμβάνουν την Αλάσκα, την Αϊόβα, τη Φλόριντα, την Τζόρτζια, το Οχάιο και το Τέξας.

Με πληροφορίες από τον Guardian