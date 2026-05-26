Ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Μπαγκερί, έφτασε στη Ρωσία για να παραστεί σε Φόρουμ Ασφαλείας στη Μόσχα.

Ο Μπαγκερί είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στη Διάσκεψη και να πραγματοποιήσει συναντήσεις με ανώτερους Ρώσους πολιτικούς αξιωματούχους και αξιωματούχους ασφαλείας, μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως το Διεθνές Φόρουμ Ασφαλείας είναι το πιο σημαντικό ετήσιο γεγονός της Ρωσίας στον τομέα της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας, το οποίο διεξάγεται με τη συμμετοχή αξιωματούχων από διάφορες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Η 14η διοργάνωση άνοιξε την Τρίτη με εκπροσώπους από 120 χώρες να συμμετέχουν στην τετραήμερη εκδήλωση.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται καθώς η Μόσχα και η Τεχεράνη έχουν εμβαθύνει τη στρατιωτική συνεργασία κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.