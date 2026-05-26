Βίντεο / Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βράδυ της Τρίτης (26/5) το νέο του κόμμα, στην πλατεία Θησείου, που έχει γεμίσει με κόσμο.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους είναι πρώην βουλευτές αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο πριν τις 21:00, με παρουσιαστές την Κατερίνα Τουμασάτου και τον Αιμίλιο Χειλάκη.

O Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, ενώ αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την ιδρυτική του Διακήρυξη.

«Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας έλεγαν το ίδιο πράγμα: “Κάντε κάτι”! “Προχωρήστε”! “Βγείτε μπροστά να πιστέψουμε ξανά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει” “Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί κι άλλο”» είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται δημιουργούν και αγωνίζονται. Με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλέες ανισότητες» είπε ακόμη.

Στη συνέχεια έκανε αναφορές στη διεθνή κατάσταση:

«Δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο και την επιβολή διά της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Για αυτό και δε θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με τη παράνομη εισβολή και κατοχή στη Κύπρο ούτε με σχέδια ντε φάκτο διχοτόμησης του νησιού. Δεν αποδεχόμαστε το δίκιο του ισχυρού αλλά το Διεθνές δίκαιο».

«Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία»

«Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», όπως αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του και «για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, στη Διακήρυξη, υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος: «Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς».

Οι διοργανωτές έχουν τονίσει ότι η ιδρυτική εκδήλωση θα αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

H αποψινή εκδήλωση θα έχει έντονα συμβολικό χαρακτήρα, με μια στρογγυλή σκηνή στο κέντρο της πλατείας και ειδική μουσική επένδυση που συνέθεσε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης οι πολίτες που θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στο νέο εγχείρημα. «Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά», σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες, ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεσή των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν.

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται ιστότοπος του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, στη Διακήρυξη, υπογραμμίζονται οι αξίες του «Εμείς» της νέας εποχής, που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος:

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες, «στη Διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ που το ύφος και το ήθος της αποτυπώνουν:

– Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

– Ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

– Η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

– Η ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον».

Υπογραμμίζεται, επίσης, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ότι «η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές».

Με τη Διακήρυξη καλούνται «όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ο κόσμος της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, σε προοδευτική πανστρατιά», όπως τονίζουν και υπογραμμίζουν ότι «όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πηγή των αξιών του το “Εμείς” της νέας εποχής: μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών».

«Θεμέλιο μας είναι η δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη», θα αναφέρεται χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους ίδιους συνεργάτες.

Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του: «Το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας»

Επισημαίνεται ότι με ανάρτησή του, το πρωί της Κυριακής, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματός του, κρατώντας μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ μπροστά του είχε ένα αντίστοιχο κασκόλ.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανάρτησε σήμερα το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός.

