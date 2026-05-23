Με μια νέα ανάρτηση μέσω Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει το στίγμα για το επόμενο πολιτικό του βήμα, σημειώνοντας: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί». Η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 20:00, στην πλατεία Θησείου.

Μάλιστα, στο φωτογραφικό πορτρέτο που συνοδεύει την ανακοίνωση, φαίνεται πως αποτυπώνονται ήδη τα χρώματα του νέου πολιτικού φορέα. Το κεντρικό μότο του κόμματος συμπυκνώνεται στη φράση: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία».

Η ανάρτηση του κ. Τσίπρα:

Σύμφωνα με διαρροές από το επιτελείο της Λεωφόρου Αμαλίας, το όλο εγχείρημα βασίζεται σε δύο κεντρικούς πυλώνες: Τους εθελοντές ως θεμέλιο και τη στρατηγική «πόρτα-πόρτα».

Οι εθελοντές αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της καθημερινής λειτουργίας των γραφείων της Αμαλίας και τη «δύναμη πυρός» που στήριξε όλες τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα στην πορεία του προς το Θησείο. Η συμβολή τους κρίνεται καθοριστική, καθώς ασχολούνται με τα ζητήματα οργάνωσης και τη διαχείριση των social media, μέχρι τις κοινωνικές παρεμβάσεις και κάθε πτυχή της δράσης του νέου φορέα.

Η στρατηγική «πόρτα-πόρτα» χαρακτηρίζεται ως το βασικό εργαλείο επικοινωνίας για την άμεση επαφή με τους πολίτες.

«Περιοδείες παντού»

Αμέσως μετά την ίδρυση του κόμματος, ο σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή κλιμάκωση μιας μεγάλης εκστρατείας με δημόσιες παρεμβάσεις, εκδηλώσεις και περιοδείες σε όλη τη χώρα.

Από την Αμαλίας διευκρινίζεται ότι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας δεν θα βρίσκεται μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά θα πρωταγωνιστήσουν νέα στελέχη με ισχυρή κοινωνική αναφορά, όπως άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αγρότες και επαγγελματίες.

Μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση του «πόρτα-πόρτα», επιδιώκεται ένας ισότιμος διάλογος με τους πολίτες εκεί όπου χτυπά η καθημερινότητα (σε χώρους εργασίας, μέσα μεταφοράς όπως το μετρό, λαϊκές αγορές, καφετέριες και γειτονιές). Στόχος είναι η άσκηση κριτικής στα κυβερνητικά πεπραγμένα, αλλά και η ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του κόμματος.

Οι θέσεις αυτές αποτελούν προϊόν επεξεργασίας τόσο της πολυπληθούς επιστημονικής ομάδας του ΙΝΑΤ, όσο και ειδικών ομάδων εργασίας, τις οποίες στελεχώνουν επιστήμονες και ενεργοί πολίτες που μοιράζονται εθελοντικά την εμπειρία τους.