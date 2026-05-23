Υπάρχουν αυτοκίνητα που προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με φουτουρισμούς, ακραίες γραμμές και επιδόσεις που δύσκολα αξιοποιείς στην καθημερινότητα. Και υπάρχουν και μοντέλα όπως το νέο Ford Capri EV, που έχουν ως στόχο να κάνουν κάθε διαδρομή όσο πιο ξεκούραστη, ήσυχη και ποιοτική γίνεται.

Μετά από μερικές ημέρες συμβίωσης μαζί του, καταλάβαμε γρήγορα πως αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο του ατού.

Η δεύτερη επαφή μας με το Capri έγινε αυτή τη φορά σε γκρι χρώμα, το οποίο τελικά του ταιριάζει περισσότερο από όσο περιμέναμε. Αν το βαθύ κόκκινο της πρώτης δοκιμής ανέδειξε τον πιο εντυπωσιακό χαρακτήρα του, το γκρι φέρνει στην επιφάνεια τη σοβαρή και premium πλευρά του μοντέλου. Και ίσως τελικά αυτή να του πηγαίνει περισσότερο.

Ένα μεγάλο SUV που δεν προσπαθεί να “φωνάξει”

Το Capri είναι ένα επιβλητικό αυτοκίνητο χωρίς να γίνεται υπερβολικό. Με μήκος 4,63 μέτρα, πλάτος 1,87 και μεταξόνιο σχεδόν 2,8 μέτρων, δείχνει μεγάλο στον δρόμο.

Οι μεγάλες καθαρές επιφάνειες, οι έντονοι ώμοι πίσω και η αεροδυναμική γραμμή της οροφής (coupe σχεδίαση) δημιουργούν ένα SUV που μοιάζει σύγχρονο χωρίς υπερβολές. Τα LED φωτιστικά σώματα εμπρός ενώνονται μέσω της μαύρης γυαλιστερής φάσας, ενώ οι 20άρες ζάντες της έκδοσης δοκιμής γεμίζουν ιδανικά τους θόλους.

Το δυνατό χαρτί του Capri είναι η καθημερινότητα

Οι χώροι είναι εντυπωσιακοί για όλους τους επιβάτες, με εντελώς επίπεδο πάτωμα και πολύ αέρα για γόνατα και κεφάλια. Ακόμα και πίσω, οι επιβάτες κάθονται πραγματικά άνετα, χωρίς το coupe τελείωμα της οροφής να δημιουργεί περιορισμούς.

Το κάθισμα του οδηγού θυμίζει περισσότερο lounge παρά SUV. Είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, θερμαινόμενο και διαθέτει λειτουργία μασάζ, κάτι που μετά από αρκετή ώρα στον δρόμο εκτιμάς περισσότερο από όσο νομίζεις.

Η πρακτικότητα βρίσκεται παντού. Η MegaConsole ανάμεσα στα καθίσματα είναι τεράστια, το My Private Locker κρύβεται πίσω από την κεντρική οθόνη και οι αποθηκευτικοί χώροι είναι αμέτρητοι. Το πορτμπαγκάζ των 570 λίτρων με την ηλεκτρική πίσω πόρτα συμπληρώνει ιδανικά τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η μεγάλη οθόνη τραβά τα βλέμματα

Highlight της καμπίνας παραμένει φυσικά η τεράστια οθόνη αφής 14,6 ιντσών, η οποία αλλάζει κλίση και μπορεί να μετακινηθεί σε πιο κάθετη ή πιο οριζόντια θέση. Το σύστημα SYNC είναι γρήγορο, εύχρηστο και με πολύ καλά γραφικά, ενώ υποστηρίζει Apple CarPlay, Android Auto και over-the-air updates. Παράλληλα μέσω FordPass μπορείς να χειρίζεσαι απομακρυσμένα αρκετές λειτουργίες του αυτοκινήτου από το κινητό σου, ενώ υπάρχει και πίνακας οργάνων 5.3 ιντσών αλλά και HUD για προβολή λεπτομερειών στο παρμπρίζ.

Θα θέλαμε βέβαια ορισμένες βασικές λειτουργίες όπως η ένταση του ήχου ή τα alarm να είχαν φυσικά κουμπιά, όμως μετά από λίγη εξοικείωση το συνηθίζεις.

Η ιδανική έκδοση της γκάμας

Το Capri διατίθεται με 170, 286 και 340 ίππους, όμως η πισωκίνητη έκδοση των 286 ίππων μοιάζει πραγματικά η χρυσή τομή. Η απόδοση των 286 ίππων και τα 545 Nm ροπής χαρίζουν πολύ δυνατές επιταχύνσεις, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 6,4 δευτερόλεπτα, παρά το βάρος των 2,1 τόνων.

Το σημαντικότερο όμως δεν είναι το νούμερο. Είναι ο τρόπος που αποδίδεται η δύναμη. Το Capri επιταχύνει αθόρυβα, ομαλά και με χαρακτηριστική άνεση, χωρίς να κουράζει ή να γίνεται νευρικό. Η μεγάλη μπαταρία των 77 (ωφέλιμων) kWh αποδεικνύεται εξαιρετικά αποδοτική στην πράξη. Μέσα στην πόλη είδαμε κατανάλωση ακόμα και 13,9 kWh/100 χλμ., ενώ στον αυτοκινητόδρομο δύσκολα ξεπεράσαμε τις 16,9 kWh/100 χλμ. στο πρόγραμμα ECO. Κάπως έτσι, τα περίπου 600 πραγματικά χιλιόμετρα αυτονομίας δεν μοιάζουν καθόλου ουτοπικά. Παράλληλα, η δυνατότητα φόρτισης έως 125 kW επιτρέπει φόρτιση 20-80% σε περίπου 28 λεπτά.

Στον δρόμο κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται

Σε ταξίδι, το αυτοκίνητο θυμίζει πολύ ακριβότερες κατηγορίες, με εξαιρετική σταθερότητα και κορυφαία ποιότητα κύλισης. Το adaptive cruise control, τα συστήματα υποβοήθησης και το εξαιρετικό ηχοσύστημα μετατρέπουν εύκολα ένα πολύωρο ταξίδι σε ξεκούραστη διαδικασία.Ναι, αν επιλέξεις Sport mode και πατήσεις βαθιά το γκάζι, το Capri μπορεί να γίνει εντυπωσιακά γρήγορο. Όμως η πραγματική του μαγεία βρίσκεται στο πόσο εύκολα, ήσυχα και ξεκούραστα σε μεταφέρει καθημερινά. Μπαίνεις μέσα και είτε είσαι στην εθνική οδό, είτε είσαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν σε επηρεάζει τίποτα. Έχεις ησυχία, έχεις ροπή, έχει μασάζ, και έχεις αναρτήσεις που και φιλτράρουν σωστά αλλά και διαχειρίζονται εξαιρετικά το βάρος του οχήματος στις στροφές.

Η τιμή του μοντέλου ξεκινά από τα 35.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.