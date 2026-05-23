Οι παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να «εργάζονται» πάνω σε μια συμφωνία 10 σημείων, παρότι το κλίμα παραμένει τεταμένο. Το Πακιστάν, ως μεσολαβητής, καταβάλει συνεχώς προσπάθειες, προκειμένου να φτάσει αυτή η σύγκρουση στο τέλος της.

Όπως έγινε γνωστό, άλλωστε, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, έφτασε στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου, πραγματοποιώντας τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο Ιράν.

Όμως, η είδηση της ημέρας δεν κρύβεται στις απόπειρες για εκεχειρία – γεγονός που φαντάζει μακρινό, λόγω του χάσματος που υπάρχει -, αλλά στο δημοσίευμα των New York Times, το οποίο υποστηρίζει ότι οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν «παγώσει», με το Ισραήλ να μην έχει θέση, αλλά και λόγο, στις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την ιρανική αντιπροσωπεία.

Το άρθρο του έγκριτου μέσου έχει τίτλο: «Κάποτε συγκυβερνήτης του Τραμπ κατά του Ιράν, ο Νετανιάχου είναι τώρα ένας απλός επιβάτης» και αναφέρει τα εξής:

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε της επίθεσης της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όχι μόνο βρισκόταν στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά ηγούνταν της συζήτησης, προβλέποντας ότι ένα κοινό πλήγμα ΗΠΑ-Ισραήλ θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει στην κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, αφού αυτές οι αισιόδοξες διαβεβαιώσεις αποδείχθηκαν ανακριβείς, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Το Ισραήλ παραγκωνίστηκε τόσο ολοκληρωτικά από την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι άμυνας, που οι ηγέτες του αποκλείστηκαν σχεδόν πλήρως από τις συνομιλίες για ανακωχή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Στερημένοι από πληροφορίες από τον στενότερο σύμμαχό τους, οι Ισραηλινοί αναγκάστηκαν να συλλέγουν ό,τι μπορούσαν για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω των επαφών τους με ηγέτες και διπλωμάτες της περιοχής, καθώς και από τις δικές τους υπηρεσίες παρακολούθησης μέσα στο ιρανικό καθεστώς, ανέφεραν οι δύο αξιωματούχοι. Όπως και άλλοι που μίλησαν για αυτό το άρθρο, θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα ζητήματα.

Ο υποβιβασμός από το πιλοτήριο στην οικονομική θέση έχει ενδεχομένως σημαντικές συνέπειες για το Ισραήλ, και ιδιαίτερα για τον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με μια δύσκολη προεκλογική μάχη για την επανεκλογή του φέτος.

Ο κ. Νετανιάχου παρουσίαζε επί μακρόν τον εαυτό του στους Ισραηλινούς ψηφοφόρους ως έναν άνθρωπο που ξέρει να χειρίζεται τον Τραμπ, όντας μοναδικά ικανός να εξασφαλίζει και να διατηρεί την υποστήριξη του προέδρου. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα στις αρχές του πολέμου, παρουσίασε τον εαυτό του ως ισότιμο του προέδρου, διαβεβαιώνοντας τους Ισραηλινούς ότι μιλούσε με τον κ. Τραμπ «σχεδόν κάθε μέρα», ανταλλάσσοντας ιδέες και συμβουλές και «αποφασίζοντας μαζί».

Είχε οδηγήσει το Ισραήλ σε πόλεμο τον Φεβρουάριο με μεγαλεπήβολα οράματα για την επίτευξη ενός στόχου που επιδίωκε για δεκαετίες: να σταματήσει μια και καλή την προσπάθεια του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Καθώς ο πόλεμος ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή εξάρθρωση μεγάλου μέρους της κυβέρνησης στην Τεχεράνη, φαινόταν ότι ένα ακόμη πιο μεγαλεπήβολο όνειρο θα μπορούσε να βγει αληθινό: η ανατροπή του καθεστώτος.

Ωστόσο, πολλοί στον στενό κύκλο του κ. Τραμπ θεωρούσαν ανέκαθεν την ιδέα της αλλαγής καθεστώτος παράλογη. Και δεν άργησε η στιγμή που οι αμερικανικές και οι ισραηλινές προτεραιότητες άρχισαν να αποκλίνουν περισσότερο, ειδικά αφότου το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, στέλνοντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και πιέζοντας τον κ. Τραμπ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Κάθε άλλο παρά ηττημένη, η Ισλαμική Δημοκρατία συμπεριφέρεται σαν να κέρδισε τον πόλεμο, απλώς και μόνο επειδή επιβίωσε από αυτόν.

Το Ισραήλ, αντίθετα, είδε τους μεγαλύτερους στόχους του για τον πόλεμο να ξεγλιστρούν από τα χέρια του.

Ο κ. Νετανιάχου είχε θέσει τρεις στόχους στην έναρξη του πολέμου: την ανατροπή του καθεστώτος, την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την εξάλειψη του πυραυλικού του προγράμματος. Κανένας δεν υλοποιήθηκε.

Αντί να θάψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, μια πρόσφατη αμερικανική πρόταση προέβλεπε 20ετή αναστολή ή μορατόριουμ στις ιρανικές πυρηνικές δραστηριότητες — και αυτό το χρονικό πλαίσιο ενδέχεται να μειώθηκε σε μεταγενέστερες προτάσεις. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα μια τελική συμφωνία να μοιάζει με την πυρηνική συμφωνία της κυβέρνησης Ομπάμα το 2015, την οποία ο κ. Νετανιάχου είχε πολεμήσει τότε και από την οποία ο κ. Τραμπ αποχώρησε τρία χρόνια αργότερα.

Με την κυβέρνηση Τραμπ να αποκλείει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις, το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ενδέχεται να έμεινε εκτός τραπεζιού, από όσο γνωρίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Από αυτή την άποψη, οποιαδήποτε συμφωνία θα αποτύγχανε να βελτιώσει τη συμφωνία του 2015, στην οποία ο κ. Νετανιάχου είχε επιτεθεί εν μέρει επειδή δεν αντιμετώπιζε το ζήτημα των πυραύλων του Ιράν.

Θα αποτελούσε επίσης ένα απογοητευτικό πισωγύρισμα για την ισραηλινή κοινή γνώμη, για την οποία η ζωή σε μεγάλο βαθμό σταμάτησε καθώς το έθνος βομβαρδιζόταν από ιρανικούς πυραύλους τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Υπάρχουν και άλλες ανησυχίες για το Ισραήλ σχετικά με το πιθανό περίγραμμα μιας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισοδυναμεί με οικονομική σανίδα σωτηρίας, πλημμυρίζοντας το Ιράν με δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να επανεξοπλιστεί και να βοηθήσει τις δυνάμεις των πληρεξουσίων του (proxies), όπως η Χεζμπολάχ, να αναπληρώσουν τα δικά τους οπλοστάσια με όπλα για να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ισραήλ.

Αν και λίγα είναι βέβαια ακόμη για τη μορφή μιας τελικής συμφωνίας —και οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε ακόμα να αναβληθεί από μια επανάληψη των εχθροπραξιών— αυτό που φαίνεται ξεκάθαρο είναι ότι η συνεργασία του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε βαρύ τίμημα. Μια χώρα που για γενιές ήταν περήφανη για το ότι «αμυνόμαστε μόνοι μας» και της οποίας οι ηγέτες εξόργιζαν διαδοχικούς Αμερικανούς προέδρους με την πεισματική τους ανυποταξία, τώρα δεν κρύβει την ανάγκη και την προθυμία της να υποταχθεί στις απαιτήσεις του κ. Τραμπ.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς στις 23 Απριλίου, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ απειλούσε να επαναλάβει τον πόλεμο και να βομβαρδίσει το Ιράν πίσω στην «Εποχή του Λίθου»: «Περιμένουμε μόνο το πράσινο φως από τις ΗΠΑ».

Αυτή η παραδοχή ήταν μια ταπεινωτική υποχώρηση από τις ένδοξες πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν οι δύο χώρες είχαν επιτύχει αεροπορική υπεροχή και ήταν τόσο σίγουρες για την επιτυχία, που προέτρεπαν τον ιρανικό λαό να ανατρέψει το καθεστώς και να εξασφαλίσει το μέλλον του.

Εκείνη την εποχή, μιλούσαν με περηφάνια για την επίτευξη ενός πρωτοφανούς επιπέδου συνεργασίας, με τους στρατούς τους στενά συνδεδεμένους, με Ισραηλινούς αξιωματικούς να έχουν τοποθετηθεί στο αρχηγείο της Centcom στην Τάμπα της Φλόριντα και Αμερικανούς αξιωματικούς να είναι ενσωματωμένοι στο «Φρούριο της Σιών», το λεγόμενο Pit (Λάκκο) βαθιά κάτω από την Κίρια, το στρατιωτικό αρχηγείο του Ισραήλ στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Αποφάσεις της στιγμής, όπως το πώς θα αντιδρούσαν στους εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους, λαμβάνονταν από κοινού, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Μέσα σε δύο εβδομάδες έγινε σαφές ότι ο πόλεμος δεν θα απέφερε την άμεση νίκη που ήλπιζε ο κ. Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος, καθώς και ορισμένοι Ισραηλινοί ηγέτες, παραμέρισαν τις ελπίδες τους για αλλαγή καθεστώτος, και ο κ. Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στον τερματισμό των μαχών. Έβλεπε τον κ. Νετανιάχου ως σύμμαχο στον πόλεμο, αλλά όχι ως στενό εταίρο όταν επρόκειτο για διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του· μάλιστα, θεωρούσε τον κ. Νετανιάχου ως κάποιον που χρειαζόταν συγκράτηση όσον αφορά την επίλυση συγκρούσεων.

Το Ισραήλ σύντομα διαπίστωσε ότι υποβιβάστηκε από ισότιμος εταίρος σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με υπεργολάβο του αμερικανικού στρατού.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν προτείνει την αποστολή Κούρδων μαχητών στο Ιράν από το Ιράκ, και υποστήριξαν το σχέδιο βομβαρδίζοντας στόχους στο βορειοδυτικό Ιράν για να ανοίξουν τον δρόμο για μια τέτοια εισβολή. Ο κ. Τραμπ, αφού υποστήριξε δημόσια την ιδέα, υπαναχώρησε δύο ημέρες αργότερα, στις 7 Μαρτίου. «Δεν θέλω τους Κούρδους να μπουν μέσα», δήλωσε στο Air Force One. «Δεν θέλω να δω τους Κούρδους να πληγώνονται, να σκοτώνονται».

Το ίδιο Σαββατοκύριακο, το Ισραήλ βομβάρδισε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και την κοντινή πόλη Καράτζ. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν εγκρίνει την επιχείρηση εκ των προτέρων, ανέμεναν ένα μικρό αλλά συμβολικό πλήγμα που θα έστελνε το μήνυμα στους Ιρανούς ότι η ζωτικής σημασίας ενεργειακή τους βιομηχανία θα μπορούσε να γίνει στόχος, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Τα καιγόμενα καύσιμα προκάλεσαν τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού που μετέφεραν επικίνδυνα χημικά, τα οποία αιωρούνταν πάνω από την Τεχεράνη για μέρες, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι χώρες του Κόλπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ιρανικά αντίποινα κατά των δικών τους ενεργειακών εγκαταστάσεων. Η κυβέρνηση Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι διαφωνούσε και ότι είχε ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει να πλήττει τέτοιες υποδομές.

Δεν ήταν η μοναδική φορά που το Ισραήλ πήρε έγκριση για σχέδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο και μόνο για να το «αδειάσει» η κυβέρνηση Τραμπ αφού αυτά τα σχέδια εκτελέστηκαν.

Μια παρόμοια αλληsequence γεγονότων εκτυλίχθηκε όταν το Ισραήλ έπληξε αργότερα το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κατά μήκος του Περσικού Κόλπου στο νότιο Ιράν.

Ο στόχος εκείνου του πλήγματος της 18ης Μαρτίου, το οποίο ήταν επίσης συντονισμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν να πιεστεί το Ιράν να συμφωνήσει σε πολύ καλύτερους όρους σε μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Αντίθετα, ο κ. Τραμπ έδωσε εντολή να σταματήσουν αυτοί οι βομβαρδισμοί, αλλά όχι πριν από μια σειρά δηλώσεων που προκάλεσαν σύγχυση. Αρχικά αρνήθηκε ότι γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση στο South Pars, στη συνέχεια انتقد το Ισραήλ επειδή «ξέσπασε βίαια» και τέλος άφησε να εννοηθεί ότι, πράγματι, είχε μιλήσει για το πλήγμα εκ των προτέρων με τον κ. Νετανιάχου, αλλά τον είχε προτρέψει να μην το πραγματοποιήσει.

Εκείνο το βράδυ στην Ιερουσαλήμ, ο κ. Νετανιάχου ανέλαβε την πλήρη ευθύνη. «Γεγονός Νο. 1, το Ισραήλ ενήργησε μόνο του», δήλωσε στους δημοσιογράφους για το πλήγμα στην Ασαλουγιέ και το South Pars. «Γεγονός Νο. 2, ο Πρόεδρος Τραμπ μας ζήτησε να κρατηθούμε μακριά από μελλοντικές επιθέσεις και συμμορφωνόμαστε».

Ο κ. Τραμπ πίεσε μάλιστα το Ισραήλ να τερματίσει πρόωρα την εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μέσα σε λίγες ημέρες μετά την κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, αναγκάζοντας το Ισραήλ να δεχτεί περιορισμούς στις μάχες του με έναν εχθρικό αντίπαλο ακριβώς στα σύνορά του.

Ο παραγκωνισμός είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει αποδεκτός από ορισμένους Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, σημείωσαν ότι η χώρα ανέλαβε οικειοθελώς μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες αποστολές του πολέμου. Αυτό περιλάμβανε την εξωδικαστική εκτέλεση του ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους, κάτι που οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κάνει ποτέ ανοιχτά.

Για τον κ. Νετανιάχου, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε επανειλημμένα να αναπροσαρμόζει τη ρητορική του, ακόμη και να τροποποιεί την περιγραφή των πολεμικών στόχων του Ισραήλ, ανταποκρινόμενος στις συχνές κυβιστήσεις του κ. Τραμπ.

Ενώ αρχικά έλεγε στους πολίτες του ότι οι στόχοι του Ισραήλ ήταν να «εξαλείψει» τις υπαρξιακές απειλές ενός ιρανικού πυρηνικού όπλου και του βαλλιστικού του οπλοστασίου, μέχρι τις 12 Μαρτίου ο κ. Νετανιάχου διατύπωνε μια νέα ιδέα. Αυτή υποβάθμιζε το γεγονός ότι οι απειλές αυτές δεν είχαν εξαλειφθεί, και αντίθετα εξήρε τη στενή συνεργασία του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι απειλές έρχονται και παρέρχονται, αλλά όταν γινόμαστε περιφερειακή δύναμη, και σε ορισμένους τομείς παγκόσμια δύναμη, έχουμε τη δύναμη να απομακρύνουμε τους κινδύνους από εμάς και να διασφαλίσουμε το μέλλον μας», δήλωσε. Αυτό που έδινε στο Ισραήλ μια τέτοια πρωτόγνωρη δύναμη στα μάτια των αντιπάλων του, ισχυρίστηκε ο κ. Νετανιάχου, ήταν η συμμαχία του με τον κ. Τραμπ — «μια συμμαχία που δεν μοιάζει με καμία άλλη».