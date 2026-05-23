Ο Κώστας Μπακογιάννης μίλησε δημόσια για τη στήριξη που έδειξε στη σύζυγό του, Σία Κοσιώνη, την ημέρα που παρουσίασε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ.

Όπως αποκάλυψε, μαζί με τα παιδιά τους αποφάσισαν να της κάνουν έκπληξη και να την περιμένουν έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό μετά το τέλος του δελτίου, θέλοντας να της δείξουν έμπρακτα τη στήριξη και την αγάπη τους.

Ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε ότι θεωρούσε αυτονόητο να βρίσκονται εκεί για τη Σία Κοσιώνη, επισημαίνοντας πως εκείνη δίνει καθημερινά τα πάντα για την οικογένειά τους και τους κρατά όλους ενωμένους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν παρενέβη στις επαγγελματικές της αποφάσεις, υπογραμμίζοντας πως η πορεία της στη δημοσιογραφία είναι απολύτως δική της και πως είχε ήδη διαμορφώσει μια σημαντική διαδρομή πριν γνωριστούν.

«Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να πω πως ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης.

