Απίστευτη και όμως αληθινή, είναι η πρόσφατη περιπέτεια του Λουκ Χόλμαν, ο οποίος το καλοκαίρι έγινε viral όταν καρφώθηκε με το κεφάλι στο πίσω τζάμι ενός ταξί στο κεντρικό Λονδίνο, την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο επαγγελματίας παίκτης του κρίκετ, επέστρεψε άμεσα στη δράση, παρά τον τραυματισμό του και μάλιστα, κατάφερε να παίξει τον αγώνα της ζωής του.

Το ατύχημα του Λουκ Χόλμαν στην Euston Road τον άφησε με μια ουλή στο μέτωπο. Στο βίντεο της σύγκρουσης, φαίνεται ένας άλλος ποδηλάτης να διασχίζει τον δρόμο, αναγκάζοντας το μαύρο ταξί να φρενάρει απότομα. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα, ο Χόλμαν, οδηγώντας χωρίς κράνος και μην προλαβαίνοντας να αντιδράσει, περνάει κυριολεκτικά μέσα από το πίσω τζάμι του οχήματος. Στη συνέχεια, διακρίνεται να σηκώνεται και να παραπατά προς το πεζοδρόμιο, την ώρα που μια περαστικός βάζει το χέρι στο στόμα της από το σοκ.

Βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος:

Εκείνη την ημέρα, ο αθλητής κατευθυνόταν από το σπίτι του στο Queen’s Park προς το King’s Cross για να συναντήσει φίλους του σε ένα ρεπό του, μόλις μία ημέρα αφότου είχε πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Essex.

Περιγράφοντας το περιστατικό στην Telegraph, σημείωσε ότι του πήρε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, η οποία θα μπορούσε να ήταν χειρότερη, αν πήγαινε πιο γρήγορα.

«Έβαλα το χέρι μου στο κεφάλι μου και κατάλαβα ότι υπήρχε λίγο αίμα, οπότε σκέφτηκα να αφήσω στην άκρη το ποδήλατο, να κοιτάξω το πρόσωπό μου στην κάμερα του κινητού μου και να πω στα παιδιά που θα συναντούσα, ότι ίσως καθυστερήσω λίγο», ανέφερε αρχικά.

«Ακούμπησα ξανά το χέρι μου και υπήρχε ένα ποτάμι αίματος. Μερικοί πολίτες με βοήθησαν, ευτυχώς κάποιος είχε ένα κουτί πρώτων βοηθειών και έτσι, σε ποδοσφαιρικό στιλ, μου έδεσαν το κεφάλι».

Ακόμη και στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο Χόλμαν πίστευε ότι όλοι υπερβάλλουν, φτάνοντας στο σημείο να καλέσει τον φυσικοθεραπευτή της ομάδας του για να δηλώσει διαθέσιμος για τον αγώνα εναντίον της Hampshire, δύο ημέρες αργότερα. Η ιατρική εικόνα, ωστόσο, ήταν διαφορετική: έφερε ένα σκίσιμο 12 εκατοστών στο μέτωπο με εκτεθειμένο μέρος του κρανίου του, το οποίο απαίτησε 35 ράμματα σε τρία στρώματα βάθους. Μια αξονική τομογραφία απέκλεισε ευτυχώς το κάταγμα, ωστόσο η διάσειση τον κράτησε εκτός αγώνων.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, η ανάρρωσή του υπήρξε θεαματική. Επέστρεψε στις προπονήσεις μόλις 17 ημέρες αργότερα, με την ομάδα του (Middlesex) να κρατά μυστικές τις λεπτομέρειες της απουσίας του. Σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες μετά το ατύχημα, πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη εμφάνιση, σκοράροντας 83 πόντους (not out) στον ημιτελικό του MetroBank One Day Cup επί της Durham. Πλέον, ετοιμάζεται να οδηγήσει την ομάδα των παιδικών του χρόνων στον πρώτο της τελικό από το 1990, με αντίπαλο τη Leicestershire.

Μετά την περιπέτειά του, ο Χόλμαν, που παλαιότερα χρησιμοποιούσε συχνά τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Λονδίνο χωρίς προστασία, φροντίζει πλέον να καλύπτει το κεφάλι του, συμβουλεύοντας τους πάντες να πράττουν το ίδιο.