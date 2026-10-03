Ο εφιάλτης που έζησαν οι 174 επιβάτες της πτήσης FZ1073 της Flydubai, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης έδωσε άμεσα τροφή σε ένα οργανωμένο δίκτυο θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο, αναδεικνύοντας την επικίνδυνη δυναμική της σύγχρονης ψηφιακής προπαγάνδας.

Τα λεπτά του τρόμου πάνω από τη Μέση Ανατολή

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το δρομολόγιο από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, μετατράπηκε σε θρίλερ. Ο συγκυβερνήτης από το Ομάν, Χαμάμ αλ-Χαμάμι επιτέθηκε εντελώς απρόκλητα με τσεκούρι και μαχαίρι στον κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι, το χέρι και τον λαιμό. Ο δράστης έθεσε το αεροσκάφος σε κατακόρυφη βύθιση, χάνοντας 14.000 με 17.000 πόδια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Παρά τα βαρύτατα τραύματά του, ο κυβερνήτης κατάφερε να απασφαλίσει την πόρτα του πιλοτηρίου. Η κίνηση αυτή επέτρεψε την είσοδο σε επιβάτες, μέλη του πληρώματος και δύο πιλότους εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι όρμησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Ανάμεσά τους ήταν και ένας Ισραηλινός πολίτης, ο οποίος δήλωσε αργότερα πως οι γνώσεις του από τηλεοπτικές εκπομπές διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων, τον βοήθησαν να δράσει αστραπιαία.

Η αναγκαστική προσγείωση και τα κενά ασφαλείας

Μετά την εξουδετέρωση του επιτιθέμενου, το αεροσκάφος εξέπεμψε το διεθνές σήμα κινδύνου και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Ταμπούκ.

Οι σαουδαραβικές Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα και τον παρέδωσαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία διερευνούν την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι επιβάτες επέστρεψαν αργότερα με ασφάλεια στο Ισραήλ.

Η έρευνα έφερε γρήγορα στο φως το σκοτεινό παρελθόν του συγκυβερνήτη, καθώς στο Ομάν τού είχε ήδη αφαιρεθεί το δικαίωμα να πιλοτάρει, λόγω ισχυρών ενδείξεων για διασυνδέσεις με ακραίες ισλαμιστικές ιδεολογίες.

Η αποκάλυψη αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πέρασε ανενόχλητος όπλα στην καμπίνα της Flydubai, έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό για τα κενά ασφαλείας στις αερομεταφορές.

Το ψηφιακό μέτωπο και η παραπληροφόρηση

Ενώ η διεθνής κοινότητα προσπαθούσε να αφομοιώσει τις δραματικές λεπτομέρειες της επίθεσης, μία άλλη μάχη ξεκινούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις 67 λεπτά μετά την εκδήλωση του περιστατικού, η πλατφόρμα X κατακλύστηκε από ανυπόστατες φήμες. Παρατηρητήρια ψηφιακής ασφάλειας εντόπισαν μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες στοχευμένες αναρτήσεις που χαρακτήριζαν το αιματηρό επεισόδιο ως σκηνοθετημένη προβοκάτσια.

Οι υποστηρικτές αυτών των θεωριών ισχυρίζονταν ότι το συμβάν ήταν έργο της Μοσάντ ή της ισραηλινής ηγεσίας, με σκοπό να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη και να δικαιολογηθούν ευρύτερες στρατιωτικές ενέργειες. Για να προσδώσουν μάλιστα κύρος στα ψέματά τους, οι επιτήδειοι κατασκεύασαν παραποιημένα βίντεο χρησιμοποιώντας τα πρόσωπα γνωστών παρουσιαστών διεθνών δικτύων με ψηφιακά τροποποιημένες φωνές.

Στο διαδίκτυο εντοπίστηκαν ακόμη και πλαστά βίντεο (deepfakes) που χρησιμοποιούσαν το λογότυπο και το πρόσωπο παρουσιαστών του BBC με ψηφιακά τροποποιημένη φωνή, προκειμένου να δώσουν αξιοπιστία στις θεωρίες συνωμοσίας περί εμπλοκής της Μοσάντ.

Η απόλυτη κατάρριψη των ανυπόστατων σεναρίων

Οι κατασκευασμένοι ισχυρισμοί καταρρίφθηκαν γρήγορα και κατηγορηματικά από τα αδιαμφισβήτητα δεδομένα των πτήσεων. Τα ραντάρ επιβεβαίωσαν τη ραγδαία απώλεια ύψους και την εκπομπή του κωδικού έκτακτης ανάγκης, αποδεικνύοντας τον πραγματικό κίνδυνο που διέτρεξαν όλοι οι επιβαίνοντες.

Επιπλέον, η ίδια η φύση της διάσωσης ακυρώνει τα συνωμοσιολογικά σενάρια, καθώς το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, ενός κράτους χωρίς επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, με τις τοπικές Αρχές να αναλαμβάνουν τις πρώτες συλλήψεις. Οι Αρχές ασφαλείας υπογραμμίζουν ότι η αστραπιαία εξάπλωση αυτών των θεωριών αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του πώς οι σύγχρονοι μηχανισμοί προπαγάνδας εργαλειοποιούν πραγματικές κρίσεις για να εξυπηρετήσουν γεωπολιτικές σκοπιμότητες.