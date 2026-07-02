Μπροστά σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση βρίσκεται η Γαλλία, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνας που έπληξε τη χώρα αποδείχθηκε απόλυτα φονικό για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της γαλλικής ιατρικής υπηρεσίας «SOS-Médecins», τουλάχιστον 513 ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών έχασαν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα μίας μόλις εβδομάδας.

Ο αριθμός αυτός σοκάρει, αν αναλογιστεί κανείς ότι την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα οι απώλειες στην ίδια ηλικιακή ομάδα ήταν 278, γεγονός που μεταφράζεται σε μια τρομακτική αύξηση της τάξης του 85%. Ο υδράργυρος, ο οποίος σε πολλές περιοχές ξεπέρασε κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι άτομα με υποκείμενα νοσήματα που ζούσαν απομονωμένα στα σπίτια τους.

Σε κόκκινο συναγερμό τα νοσοκομεία και οι γιατροί

Η απότομη αυτή έξαρση έχει θέσει το γαλλικό σύστημα υγείας σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας. Οι κατ’ οίκον παρεμβάσεις των γιατρών για ηλικιωμένους που παρουσίασαν υψηλό πυρετό, γενική αδιαθεσία και έντονο άγχος αυξήθηκαν κατά 14%.

Την ίδια στιγμή, στο σύνολο του πληθυσμού, οι κλήσεις και οι επεμβάσεις για επείγοντα περιστατικά κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο:

Οι περιπτώσεις θερμοπληξίας εκτοξεύθηκαν κατά 480% .

εκτοξεύθηκαν κατά . Τα περιστατικά αφυδάτωσης παρουσίασαν αύξηση 316%.

Η τεράστια πίεση αποτυπώνεται καθαρά και στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς οι επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ οι εισαγωγές για νοσηλεία σημείωσαν άνοδο 19%.

Το μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη κλιματισμού

Το μεγάλο αγκάθι στην αντιμετώπιση της κρίσης παραμένει η έλλειψη υποδομών ψύξης στα γαλλικά νοικοκυριά. Λόγω των παραδοσιακά ήπιων καλοκαιριών στο παρελθόν, ένα τεράστιο ποσοστό των σπιτιών στη Γαλλία δεν διαθέτει σταθερά συστήματα κλιματισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να μετατρέπονται σε «θερμοκήπια», παγιδεύοντας τους ηλικιωμένους.

Για τον λόγο αυτό, οι δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν θέσει σε λειτουργία ειδικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, ανοίγοντας κλιματιζόμενους δημόσιους χώρους (όπως μουσεία, βιβλιοθήκες και δημοτικά μέγαρα) προκειμένου να βρίσκουν καταφύγιο οι πολίτες, ενώ εθελοντές πραγματοποιούν επισκέψεις κατ’ οίκον σε μοναχικούς