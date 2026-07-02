Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ο χώρος έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιστράτευσαν δακρυγόνα και ρίψεις νερού με πίεση, προκειμένου να απωθήσουν ένα οργισμένο πλήθος αντικυβερνητικών διαδηλωτών. Οι συγκεντρωμένοι, στην προσπάθειά τους να σπάσουν την αστυνομική ζώνη ασφαλείας, πέταξαν αλεύρι και αυγά εναντίον των αστυνομικών αλλά και μελών του κοινοβουλίου.

Δείτε βίντεο από τα σοβαρά επεισόδια έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο:

Το παρασκήνιο των κινητοποιήσεων και η επένδυση Κούσνερ

Οι αντιδράσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου, πυροδοτήθηκαν από τα σχέδια ανέγερσης ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Πρόκειται για μια επένδυση που συνδέεται άμεσα με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ (κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ), και είναι προγραμματισμένη να υλοποιηθεί στην προστατευόμενη περιβαλλοντικά ζώνη του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που οι πολίτες περικύκλωσαν το κοινοβούλιο, επιχειρώντας να αποκλείσουν την είσοδο στο κτήριο.

«Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο πρακτορείο Reuters ο διαδηλωτής Ασλάν Ντοτζάνι.

Σύρραξη, τραυματισμοί και συλλήψεις

Σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που κάλυπταν τα γεγονότα, η επέμβαση της αστυνομίας οδήγησε σε σώμα με σώμα συμπλοκές και σε μπαράζ συλλήψεων.

Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας κάνουν λόγο για εννέα τραυματίες αστυνομικούς από αντικείμενα που δέχθηκαν, ενώ προκλήθηκαν φθορές και σε σταθμευμένο περιπολικό. Από την άλλη πλευρά, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ελαφρώς διαφορετικό απολογισμό, αναφέροντας τέσσερις τραυματίες (τρεις ένστολους και έναν πολίτη).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο από την περασμένη Τρίτη, όταν έξι άτομα είχαν οδηγηθεί στο κρατητήριο επειδή πέταξαν αυγά στα οχήματα κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών.

Συνέχεια στους δρόμους

Το κύμα διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και της παραχώρησης δημόσιας γης (όπως η περίπτωση της Σαζάνης και του Ζβέρνετς) δεν φαίνεται να κοπάζει, καθώς οι διοργανωτές έχουν ήδη απευθύνει κάλεσμα για νέα μεγάλη κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο.

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