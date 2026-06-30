Η ενδοοικογενειακή διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού εκτιμάται ότι ήταν το κίνητρο της επίθεσης εναντίον υπαλλήλων δομής πρόνοιας ανηλίκων στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έξι άτομα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλα τρία. «Σοκαρισμένος» δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Λίνεμπουργκ Κάτριν Σβολ, ο 45χρονος άνδρας που συνελήφθη, Τούρκος πολίτης γεννημένος στη Γερμανία, είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο κέντρο φροντίδας ανηλίκων με ομάδα υπαλλήλων, με αντικείμενο την επιμέλεια της τριών μηνών κόρης του. Σύμφωνα με πηγές των δημόσιων δικτύων NDR και WDR, ο πατέρας είχε θεωρηθεί ότι παρουσίαζε προβλήματα συμπεριφοράς και η κόρη του είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια. Το παιδί είχε κατόπιν τη δυνατότητα να επιστρέψει στη μητέρα του, όχι όμως και στο οικογενειακό σπίτι στο Ανόβερο, αλλά στη δομή φιλοξενίας του Στάντε. Κατά την επίθεση δεν τραυματίστηκαν ούτε η μητέρα ούτε η κόρη, αλλά σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς υπάλληλοι της δομής και της αρμόδιας υπηρεσίας. Το παιδί φιλοξενείται τώρα στο γραφείο πρόνοιας, ενώ η 34χρονη μητέρα του τελεί υπό κράτηση και ανακρίνεται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την κυρία Σβολ, το μεσημέρι η αστυνομία δέχθηκε ταυτόχρονα πολλές κλήσεις και, όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, αντιμετώπισαν μια «φριχτή σκηνή». Τέσσερα άτομα ήταν ήδη νεκρά, ένα άτομο πέθανε έπειτα από ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάνηψης, ενώ το έκτο θύμα υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις γυναίκες και οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν υπάλληλοι είτε της δομής είτε του γραφείου πρόνοιας. Η αρχηγός της αστυνομίας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια 65χρονη γυναίκα, η οποία είχε «πολύ στενή σχέση με την οικογένεια του συλληφθέντος», αλλά πολύ γρήγορα το όχημα ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία και οι επιβαίνοντες συνελήφθησαν επιτόπου και ανακρίνονται. Ο άνδρας εκτιμάται ότι είναι μέλος μεγάλης οικογενειακής συμμορίας στο Ανόβερο και σε βάρος του δεν έχει ακόμη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η αστυνομία καλεί μάλιστα όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την υπόθεση ή για τα άτομα που εμπλέκονται, να επικοινωνήσει με τις αρχές. Πληροφορίες, βίντεο και φωτογραφίες μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πύλης της αστυνομίας στην Κάτω Σαξονία.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη των υπόπτων

«Τα νέα από το Στάντε είναι βαθιά σοκαριστικά. Πολλοί άνθρωποι που ήθελαν να βοηθήσουν και να προστατεύσουν κάποιους άλλους που είχαν ανάγκη έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς σε ανάρτησή του στο Χ και ευχαρίστησε τους αστυνομικούς «για την ταχεία δράση τους».