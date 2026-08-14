H 25χρονη Mina Chan, μια Γιαπωνέζα influencer με 450.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να πέθανε από αυτοκτονία κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης (livestream) στο Tiktok στις 5 Αυγούστου.

Η κοπέλα δεχόταν διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying) τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από μια αντιπαράθεση με ορισμένους θαυμαστές του συγκροτήματος K-pop Enhypen.

Η οικογένεια της δημιουργού περιεχομένου επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου της με μια ανάρτηση στα Instagram Stories της στις 11 Αυγούστου, γράφοντας ότι μπόρεσαν να τη φέρουν «σπίτι» δύο ημέρες νωρίτερα, την ημέρα που θα έκλεινε τα 26 της χρόνια.

Η Mina —η οποία είχε πάνω από 300.000 ακόλουθους στον διεγραμμένο πλέον λογαριασμό της στο TikTok και άλλους 150.000 στο Instagram— ήταν γνωστή ως μεγάλη θαυμάστρια του K-pop συγκροτήματος ENHYPEN.

Στο Instagram, μοιραζόταν ποικίλο περιεχόμενο σχετικό με το lifestyle, τη μόδα και τα καλλυντικά, ενώ ο λογαριασμός της ανέφερε ότι ζούσε στη Νότια Κορέα. Μετά το θάνατό της, βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση της Chan, όπου φαινόταν να αυτοκτονεί, κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης The Korea Herald και The Chosun Daily, το Αστυνομικό Τμήμα Yongsan επιβεβαίωσε ότι μια Γιαπωνέζα γυναίκα γύρω στα 20 πέθανε από αυτοκτονία κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από την κατοικία της στη Σεούλ.

Η αστυνομία βρήκε τη γυναίκα —την οποία δεν έχει κατονομάσει δημοσίως— νεκρή γύρω στις 5:33 π.μ., σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το θάνατο της γυναίκας.

Η αδελφή της Chan μοιράστηκε για πρώτη φορά την είδηση του θανάτου της δημιουργού περιεχομένου σε μια ανάρτηση στα Instagram Stories της στις 5 Αυγούστου, στιγμιότυπα της οποίας κυκλοφόρησαν αργότερα στο διαδίκτυο.

«Η αγαπημένη μου μεγαλύτερη αδελφή, που ήταν πάντα ευγενική και θερμή με όλους όσους συναντούσε, έφυγε από τη ζωή.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε η αδελφή της.

Η οικογένειά της την περιέγραψε ως «βαθιά πληγωμένη» ως αποτέλεσμα των «κριτικών σχολίων» που δεχόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ελπίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι θα αναλογιστούν πώς εκλαμβάνεται από τους άλλους οτιδήποτε δημοσιεύουν —λέξεις, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.», συνεχίζει η ανάρτηση.

«Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους φίλους που ήταν ευγενικοί με την κόρη μου, σε όλους όσους τη στήριξαν και την ενθάρρυναν, καθώς και στους φίλους που βοήθησαν την οικογένειά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», κατέληξε η ενημέρωση της οικογένειας.

«Προς τους Κορεάτες αδελφούς και αδελφές μου, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε, ακόμα κι αν ήταν μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν διασκεδαστικά, φίλοι μου! Ας συναντηθούμε ξανά».

Πηγή: people