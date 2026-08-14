Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης έπεσαν χτες (13/8) δύο άντρες, ηλικίας 70 και 61 ετών. Η επ επ’ αυτοφώρω σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ξηροκρήνης, την ώρα που πραγματοποιούσαν μεταξύ τους συναλλαγή ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν συνολικά 1 κιλό και 680,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, η οποία ήταν ήδη διαμοιρασμένη σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες, έτοιμες να διοχετευτούν σε στέκια ουσιοεξαρτώμενων ατόμων.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 ζυγαριές ακριβείας, 1.120 κενές μικρές νάιλον συσκευασίες για την επερχόμενη δοσομετρική συσκευασία, το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, καθώς και το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο 70χρονος για τις παράνομες συνεννοήσεις του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος της ποσότητας ήταν επιμελώς κρυμμένο σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του 70χρονου, ενώ τα υπόλοιπα ευρήματα εντοπίστηκαν στην οικία του, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.