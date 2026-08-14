Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου, στο ρεύμα από την πλευρά της Πρέβεζας. Το συμβάν προκάλεσε την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, στο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα. Υπό συνθήκες που εξετάζονται από τις Αρχές, ένα βαρύ όχημα (φορτηγό) φέρεται να έπεσε πάνω σε τρία Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, παρασύροντάς τα και προκαλώντας πολλαπλή σύγκρουση.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, οι οποίες έστησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων μέσα από τα οχήματα. Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό τους, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους διακόμισαν στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας.

«Έμφραγμα» στους δρόμους

Η καραμπόλα είχε ως άμεση συνέπεια να κλείσει πλήρως η υποθαλάσσια σήραγγα για την κυκλοφορία. Στο σημείο παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτίμηση της κατάστασης και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Ωστόσο, το τροχαίο έχει προκαλέσει τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ειδικότερα, στο ρεύμα από το Άκτιο με κατεύθυνση την Πρέβεζα έχουν σχηματιστεί ουρές πολλών χιλιομέτρων, με τους οδηγούς να βιώνουν μεγάλη ταλαιπωρία.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο PrevezaToday, επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ των εγκλωβισμένων οδηγών από την πλευρά του Ακτίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το τι έχει συμβεί και πόσο θα διαρκέσει η διακοπή, ενώ καταγράφεται απουσία δυνάμεων της Αστυνομίας στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει τον συντονισμό και την πληροφόρηση του κόσμου.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται επισταμένως από τις Αρχές.

Με υλικό από atpreveza.gr, onprevezanews.gr