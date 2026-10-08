Έντονες πολιτικές συζητήσεις, αιχμηρά σχόλια και ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η εγκατάσταση ενός επιχρυσωμένου γλυπτού ύψους 2,6 μέτρων στους κεντρικούς διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, το οποίο απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εντελώς γυμνό.

Το έργο του καταξιωμένου Δανού καλλιτέχνη Γενς Γκάλσιοτ, φέροντας τους τίτλους «The Orange Plague»- «Η Πορτοκαλί Πανούκλα» και «Ο Βασιλιάς της Αδικίας», παρουσιάζει τον Τραμπ να κάθεται στους ώμους ενός εξαντλημένου άνδρα κρατώντας ένα μπαστούνι του γκολφ και τη ζυγαριά της Δικαιοσύνης.

Η πρωτοβουλία ασκεί οξεία σάτιρα στην κλιματική και διεθνή πολιτική των ΗΠΑ, μοιράζοντας παράλληλα χιλιάδες 3D-printed αντίγραφα σε ευρωβουλευτές και επισκέπτες.

Η αλληγορία, ο χρυσός 23 καρατίων και το παραμύθι του Άντερσεν

Το εντυπωσιακό γλυπτό, καλυμμένο εξ ολοκλήρου με φύλλα χρυσού 23 καρατίων, δεσπόζει σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους διαδρόμους του κτηρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες ευρωβουλευτές, διπλωμάτες και επισκέπτες.

Η σύνθεση απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ γυμνό, με την κοιλιά και τους μηρούς του να περικυκλώνουν το κεφάλι ενός μικρόσωμου, εξαθλιωμένου άνδρα που λυγίζει κάτω από το βάρος του. Στο ένα χέρι ο Αμερικανός ηγέτης κρατά ένα δυσανάλογα μεγάλο μπαστούνι του γκολφ και στο άλλο τη ζυγαριά της Δικαιοσύνης.

Στη βάση του αγάλματος βρίσκεται χαραγμένη η κεντρική επιγραφή που συνοψίζει το πολιτικό μήνυμα του έργου:

«Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου.

Βουλιάζει κάτω από το βάρος μου.

Θα έκανα τα πάντα για να τον βοηθήσω.

Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του.

— Ο Βασιλιάς της Αδικίας»

Ο δημιουργός του, Δανός καλλιτέχνης Γενς Γκάλσιοτ, γνωστός παγκοσμίως για τα γλυπτά πολιτικής διαμαρτυρίας, εξήγησε στο CNN ότι η επιλογή του χρυσού έγινε επίτηδες για να καυτηριάσει τη γνωστή αδυναμία του Τραμπ στα πολύτιμα μέταλλα: «Στον Τραμπ αρέσει ο χρυσός. Κατά κάποιον τρόπο, νομίζω ότι θα του άρεσε αυτό το γλυπτό».

Παράλληλα, ο Γκάλσιοτ αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε τη γύμνια του ηγέτη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», επισημαίνοντας πως «στους δικτάτορες και στους απολυταρχικούς ηγέτες δεν αρέσει να γελούν μαζί τους, γι’ αυτό και το χιούμορ αποτελεί το ισχυρότερο όπλο της πολιτικής τέχνης».

20.000 μικρά αντίγραφα

Σε δήλωσή του στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Γενς Γκάλσιοτ τόνισε ότι το έργο δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητη «σατιρική κραυγή» για να αναδείξει τις συνέπειες των πολιτικών των ΗΠΑ στο κλίμα και τη διεθνή τάξη.

«Τα κράτη και οι ΜΚΟ φοβούνται να θέσουν ανοιχτά το ζήτημα του πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο Τραμπ, καθώς φοβούνται δασμούς, περικοπές χρηματοδότησης ή απελάσεις. Ως ανεξάρτητο καλλιτεχνικό εργαστήριο δεν δεσμευόμαστε από τέτοιους περιορισμούς. Το γλυπτό δημιουργήθηκε για να αναδείξει τον ‘’ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο’’ και να ξεκινήσει μια αναγκαία συζήτηση για την κλιματική καταστροφή», σημείωσε ο καλλιτέχνης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο καλλιτέχνης και η ομάδα του κατασκεύασαν περίπου 20.000 τρισδιάστατα εκτυπωμένα (3D-printed) μικρά αντίγραφα του αγάλματος, τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν στους ευρωβουλευτές, το προσωπικό και τους επισκέπτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως φορητά συμβολικά αντικείμενα διαμαρτυρίας.

Το παρασκήνιο της έγκρισης

Η παρουσία του προκλητικού αγάλματος κατέστη δυνατή χάρη στον Δανό ευρωβουλευτή Περ Κλάουσεν, στέλεχος της Κοκκινοπράσινης Συμμαχίας και μέλος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The Left).

Σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Κάθε ευρωβουλευτής έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει έως δύο πολιτιστικές εκθέσεις ανά κοινοβουλευτική θητεία. Οι Κοσμήτορες του Στρασβούργου εξέτασαν το αίτημα και έδωσαν την επίσημη έγκριση, κρίνοντας ότι το έργο δεν παραβιάζει τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, παρά τον σατιρικό και γυμνό χαρακτήρα του. Η εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευκρίνισε πάντως ότι η φιλοξενία μιας έκθεσης στους χώρους του θεσμού δεν συνεπάγεται την υιοθέτηση των πολιτικών μηνυμάτων του καλλιτέχνη από το ίδιο το όργανο.

Ο Περ Κλάουσεν δήλωσε ότι η ανταπόκριση των περισσότερων ευρωβουλευτών ήταν θετική, αν και καταγράφηκαν έντονες επικρίσεις από εκπροσώπους της Ακροδεξιάς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανή αντίδραση του Αμερικανού πρώην προέδρου, ο Κλάουσεν σχολίασε καυστικά: «Αν κάποιος είναι τόσο ευαίσθητος ώστε να μην αντέχει να εκτίθεται αυτό το γλυπτό, τότε δεν έχει θέση στη διεθνή πολιτική σκηνή».

Η διεθνής περιοδεία της «Πορτοκαλί Πανώλης»

Το άγαλμα δεν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο Στρασβούργο, αλλά διαγράφει ήδη μια αξιοσημείωτη διεθνή πορεία: