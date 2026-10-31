Την επίσημη είσοδο της Τουρκίας στη διεκδίκηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ανακοίνωσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπός της στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ, προτείνοντας τον πολύπειρο διπλωμάτη Φεριντούν Σινιρλίογλου. Την ίδια ώρα, η έβδομη άτυπη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας ανέδειξε την ισχυρή δυναμική της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η οποία εδραιώνει το προβάδισμά της με 11 θετικές ψήφους.

Όπως επιβεβαίωσε ο Τούρκος διπλωμάτης: «Ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ σήμερα κατέθεσα την υποψηφιότητα του πρέσβη Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του ΓΓ ΟΗΕ μέσω επιστολής του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

Η «ακτινογραφία» της άτυπης ψηφοφορίας

Η άτυπη διαδικασία επιβεβαίωσε το προβάδισμα της Γκρίνσπαν (11 ψήφοι ενθάρρυνσης, 4 αποθάρρυνσης), ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ραφαέλ Γκρόσι με εννέα θετικές, τέσσερις αρνητικές και δύο ψήφους «χωρίς γνώμη».

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ με οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Αξιοσημείωτη είναι η επίδοση της Λάνα Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), η οποία, στην παρθενική της εμφάνιση στη διαδικασία, συγκέντρωσε επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο ψήφους «χωρίς γνώμη». Υπενθυμίζεται ότι η υποψηφιότητα της Νουσεϊμπέ είχε κατατεθεί επίσημα από τα ΗΑΕ μόλις στις 21 Οκτωβρίου.

Χαμηλότερα στην κατάταξη βρέθηκαν ο Ολάρα Οτούνου (4 ενθάρρυνσης, 11 αποθάρρυνσης), η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα (2 θετικές, 10 αρνητικές, 3 «χωρίς γνώμη») και η Ιβόν Α-Μπάκι, η οποία συγκέντρωσε μόλις μία θετική ψήφο έναντι 14 αρνητικών. Από την κούρσα της διαδοχής έχει ήδη αποσυρθεί ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ.

Σημειώνεται ότι, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, τα αποτελέσματα δεν καταγράφουν χωριστά την ψήφο των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εξακριβωθεί εάν στις αρνητικές ψήφους περιλαμβάνονται χώρες με δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο), καθώς οι ψήφοι αποθάρρυνσης στην άτυπη ψηφοφορία δεν ισοδυναμούν με επίσημο βέτο.

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Σύμφωνα με ενημερωτικά σημειώματα της ελληνικής προεδρίας, στις 28 Οκτωβρίου τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είχαν την ευκαιρία για άτυπο διάλογο με τη Λάνα Νουσεϊμπέ. Η υποψήφια των ΗΑΕ ανέλυσε το όραμά της για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Οργανισμού, δεχόμενη στη συνέχεια ερωτήσεις από τα μέλη.

Όπως επισημαίνεται στο ίδιο κείμενο, η διαδικασία επιλογής θα συνεχιστεί βάσει του άρθρου 97 του Καταστατικού Χάρτη και των προβλέψεων της κοινής επιστολής της 25ης Νοεμβρίου 2025 των προέδρων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, ακολουθώντας «με δομημένο και έγκαιρο τρόπο» τις αρχές της διαφάνειας και της συμπερίληψης.

Στόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι η έγκαιρη διαβίβαση της τελικής του σύστασης προς τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου ο νέος Γενικός Γραμματέας να έχει «επαρκή χρόνο για να προετοιμαστεί για τα καθήκοντά του».

Ο τελικός διορισμός εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η εν λόγω σύσταση προϋποθέτει τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφους και την απουσία βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο).