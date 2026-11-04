Την παραμονή της στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο εξασφάλισε η 45χρονη Νικόλ Μαλλιωτάκη, κερδίζοντας την εκλογική μάχη στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης απέναντι στον Δημοκρατικό υποψήφιο Μάικ ΝτεΣίλις.

Η Ελληνοκουβανικής καταγωγής πολιτικός διατηρεί έτσι υπό τον έλεγχό της την περιφέρεια που καλύπτει ολόκληρο το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως η μοναδική φωνή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της πόλης της Νέας Υόρκης.

Η επικράτησή της συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική ομογένεια, καθώς η Μαλλιωτάκη έχει αναπτύξει συστηματική δράση στην Ουάσινγκτον προωθώντας ζητήματα που άπτονται των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής της θητείας έχουν βρεθεί καίριες παρεμβάσεις γύρω από το εξοπλιστικό πρόγραμμα των F-35, η διαρκής παρακολούθηση των ελληνοτουρκικών ισορροπιών, καθώς και η άσκηση έντονης κριτικής απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διατηρώντας παράλληλα διαύλους επαφής με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανανέωση της θητείας της αποκτά ξεχωριστή πολιτική βαρύτητα, προσφέροντας μια πολύτιμη διατήρηση έδρας για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε μια περίοδο έντονων πιέσεων και σκληρής αναμέτρησης για τους τελικούς συσχετισμούς δυνάμεων στο Κογκρέσο.