Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι πρώτες κάλπες σε μεγάλο μέρος της Ιντιάνα και του Κεντάκι έκλεισαν, ανοίγοντας τον δρόμο για τα αρχικά αποτελέσματα της εκλογικής βραδιάς.

Αν και οι νικητές σε πολιτειακό επίπεδο δεν θα ανακοινωθούν πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σε όλα τα εκλογικά κέντρα στις 02:00 ώρα Ελλάδας, ενδέχεται να υπάρξει νωρίτερα ξεκάθαρη εικόνα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ανατολικές περιοχές.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις αμφίρροπες μάχες που διεξάγονται στην 5η περιφέρεια της Ιντιάνα και την 6η περιφέρεια του Κεντάκι.

Live εικόνα από την εκλογική μάχη στις ΗΠΑ