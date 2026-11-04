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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι πρώτες κάλπες σε μεγάλο μέρος της Ιντιάνα και του Κεντάκι έκλεισαν, ανοίγοντας τον δρόμο για τα αρχικά αποτελέσματα της εκλογικής βραδιάς.
Αν και οι νικητές σε πολιτειακό επίπεδο δεν θα ανακοινωθούν πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σε όλα τα εκλογικά κέντρα στις 02:00 ώρα Ελλάδας, ενδέχεται να υπάρξει νωρίτερα ξεκάθαρη εικόνα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ανατολικές περιοχές.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις αμφίρροπες μάχες που διεξάγονται στην 5η περιφέρεια της Ιντιάνα και την 6η περιφέρεια του Κεντάκι.
Live εικόνα από την εκλογική μάχη στις ΗΠΑ
Σικάγο: Καθυστερήσεις και μεγάλες ουρές λόγω έλλειψης ψηφοδελτίων
Η έλλειψη έντυπων ψηφοδελτίων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και μεγάλες ουρές σε αρκετά εκλογικά τμήματα του Σικάγου.
Η εκπρόσωπος της τοπικής Εκλογικής Επιτροπής, Τζούλι Μετέα, διαβεβαίωσε ότι τυπώνονται επιπλέον ψηφοδέλτια και πως όποιος βρίσκεται στην ουρά κατά το κλείσιμο της κάλπης θα ψηφίσει κανονικά, ακόμη κι αν απαιτηθεί αναμονή για τη χρήση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
Ως εναλλακτική λύση, υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στα ειδικά εκλογικά κέντρα της πόλης που εξυπηρετούν το σύνολο των ψηφοφόρων.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο δηλώσεων από τον Τραμπ
Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την εκλογική βραδιά, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε μια πιθανή εμφάνισή του ενώπιον των δημοσιογράφων στο πλαίσιο της αποψινής δεξίωσης στην Ανατολική Αίθουσα (East Room).
Έκλεισαν οι πρώτες κάλπες
Οι πρώτες κάλπες σε μεγάλο μέρος της Ιντιάνα και του Κεντάκι έκλεισαν, ανοίγοντας τον δρόμο για τα αρχικά αποτελέσματα της εκλογικής βραδιάς.
Αν και οι νικητές σε πολιτειακό επίπεδο δεν θα ανακοινωθούν πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σε όλα τα εκλογικά κέντρα στις 02:00 ώρα Ελλάδας, ενδέχεται να υπάρξει νωρίτερα ξεκάθαρη εικόνα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ανατολικές περιοχές.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις αμφίρροπες μάχες που διεξάγονται στην 5η περιφέρεια της Ιντιάνα και την 6η περιφέρεια του Κεντάκι.
Σάλος με τις υποψηφιότητες στην Αλάσκα - Αντίπαλοι είχαν παρόμοιο ονόματα
Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, διαβεβαίωσε μέσω του Fox News ότι η έρευνα για τη μάχη της Γερουσίας στην Αλάσκα θα συνεχιστεί κανονικά και μετά τις εκλογές.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταγγελίες των Ρεπουμπλικανών ότι η ομάδα της Δημοκρατικής υποψήφιας, Μέρι Πελτόλα, η οποία αρνείται κάθε εμπλοκή, προώθησε σκόπιμα την υποψηφιότητα του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, προκειμένου να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους του συνώνυμού του και εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, Ντάνιελ Σ. Σάλιβαν.
Αν και ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε πρόσφατα αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να μπλοκαριστεί προληπτικά η επικύρωση των αποτελεσμάτων, ο Μπλανς τόνισε πως ο νομικός αγώνας του υπουργείου δεν σταματά.
Με την παρουσιάστρια του Fox News τα... έβαλε ο Τραμπ
Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό πως παρακολουθεί τη ροή των αποτελεσμάτων από το Fox News, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την πορεία της εκλογικής αναμέτρησης.
Αντίθετα, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για μια παρουσιάστρια του σταθμού, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Παρακολουθώ τα προεκλογικά αποτελέσματα στο Fox News, αλλά δεν αντέχω τη φωνή της Τζέσικα Τάρλοβ — ΘΕΟΚΟΥΤΗ, αλλά η φωνή της είναι που με ενοχλεί περισσότερο. Πρέπει να πάω κάπου αλλού μέχρι αυτή η ΧΑΜΕΝΗ να απομακρυνθεί από τον αέρα — Θα επιστρέψω αργότερα!».
CNN: Οι ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι με την κατάσταση της χώρας και την απόδοση του Τραμπ
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα δημοσκόπησης του CNN, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας, την οικονομία και τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με σχεδόν τα τρία τέταρτα να δηλώνουν απογοητευμένοι και τέσσερις στους δέκα οργισμένοι.
Περίπου το 60% αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του προέδρου, συμπεριλαμβανομένου ενός 20% όσων τον είχαν ψηφίσει το 2024.
Παράλληλα, αν και οι οικονομικές δυσκολίες λόγω πληθωρισμού παραμένουν στα επίπεδα του 2024, περίπου τα δύο τρίτα των πολιτών θεωρούν πλέον ότι το αυξημένο κόστος ζωής οφείλεται απευθείας στις δικές του πολιτικές επιλογές.
Υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας: «Οι πράκτορες της ICE δεν έχουν στόχο να εκφοβίσουν τους ψηφοφόρους»
Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, απέρριψε τις ανησυχίες περί εκφοβισμού των ψηφοφόρων από την παρουσία πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κοντά σε εκλογικά κέντρα.
Ξεκαθάρισε ότι το προσωπικό του υπουργείου αναπτύσσεται στα σημεία αυτά αποκλειστικά για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών και όχι για να δηλώσει απλώς παρουσία, υπογραμμίζοντας πως η μοναδική αποστολή της υπηρεσίας παραμένει η εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Ρεκόρ προσέλευσης ψηφοφόρων στη Νότια Καρολίνα
Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή της Νότιας Καρολίνας, η πολιτεία οδεύει με ταχείς ρυθμούς προς την κατάρριψη του προηγούμενου ρεκόρ συμμετοχής σε ενδιάμεσες εκλογές.
Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, ήδη από αργά το απόγευμα καταγράφηκε ιστορικό υψηλό προσέλευσης για την εν λόγω διαδικασία.
Ειδικότερα, έως τις 16:30 (ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ), το εκλογικό τους δικαίωμα είχαν ασκήσει 1.797.335 κάτοικοι, αριθμός που μεταφράζεται στο 52,3% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της πολιτείας.
Οι κάλπες στη Νότια Καρολίνα έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας).
Στο 74% οι πιθανότητες να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου
Η πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket δίνει ισχυρό προβάδισμα στο Δημοκρατικό κόμμα, εκτιμώντας με πιθανότητα 74% ότι θα εξασφαλίσει τον έλεγχο και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
Το ενδεχόμενο να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί τη Γερουσία και οι Δημοκρατικοί τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπολογίζεται στο 23%, ενώ η πλήρης επικράτηση των Ρεπουμπλικανών συγκεντρώνει ποσοστό 5%.
Τέλος, το σενάριο να ελέγξουν οι Δημοκρατικοί τη Γερουσία και οι Ρεπουμπλικανοί τη Βουλή περιορίζεται μόλις στο 1%.
«Αν ψηφίσετε παράνομα, θα σας βρούμε» – Η ICE προειδοποιεί κατά της παράνομης ψηφοφορίας
Με αυστηρό τόνο προειδοποιεί η αμερικανική ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) όσους στερούνται αμερικανικής υπηκοότητας να μην επιχειρήσουν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.
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Φλόριντα: Αποκαταστάθηκαν τα τεχνικά προβλήματα στην κομητεία Μπρόουαρντ
Eπιλύθηκαν οι τεχνικές δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, σε μηχανήματα ψηφοφορίας της κομητείας Μπρόουαρντ, στην πολιτεία της Φλόριντα. Τα προβλήματα παρουσιάστηκαν σε διάφορα εκλογικά κέντρα, αναγκάζοντας μερίδα των ψηφοφόρων, που έσπευσαν από νωρίς στις κάλπες, να αποχωρήσουν χωρίς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
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Ο Ελ-Σάγεντ για τις εκλογικές πιθανότητες: «Νιώθω καλά»
Ο Δημοκρατικός υποψήφιος γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σάγεντ, δήλωσε αισιόδοξος για τις πιθανότητες νίκης του.
«Νιώθω καλά γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ουσιαστικά χτίσαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε. Κάποιοι από εμάς πιστεύουμε στην επιστήμη και τις αποδείξεις. Κάποιοι άλλοι βασίζονται απλώς στην ατμόσφαιρα (vibes)», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν στο Ανν Άρμπορ, προσθέτοντας ότι «ο χρόνος θα δείξει».
Ο Ελ-Σάγεντ ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζεται για πιθανές αμφισβητήσεις της εκλογικής διαδικασίας.
«Προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα θα είναι τόσο καθοριστικό, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιον που διακατέχεται από κακοπιστία και φόβο για τη δημοκρατία», σημείωσε.
Παράταση της ψηφοφορίας και σε εκλογικά τμήματα της Βόρειας Καρολίνας
Η Εκλογική Επιτροπή της Βόρειας Καρολίνας ενέκρινε την παράταση της ψηφοφορίας σε επιλεγμένα εκλογικά τμήματα, εξαιτίας καθυστερήσεων κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Ειδικότερα, δόθηκε παράταση 45 λεπτών στο τμήμα της Τέιμπορ Σίτι στην κομητεία Κολόμπους, καθώς και μικρότερες παρατάσεις σε άλλες τέσσερις κομητείες, γεγονός που θα μεταθέσει την ανακοίνωση των συνολικών πολιτειακών αποτελεσμάτων κατά 45 λεπτά.
Σε έκτακτη συνεδρίασή της, η επιτροπή διευκρίνισε ότι πρόκειται για συνήθη πρακτική, καθώς ο κανονισμός προβλέπει αντίστοιχη χρονική παράταση εάν ένα εκλογικό κέντρο ανοίξει με καθυστέρηση ή διακόψει τη λειτουργία του για περισσότερα από 15 λεπτά.
Πόσες έδρες χρειάζεται να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί για να πάρουν τον έλεγχο;
Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να κερδίσουν σε τουλάχιστον τρεις από τις έξι αμφίρροπες αναμετρήσεις εάν θέλουν να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας.
Η Γερουσία έχει συνολικά 100 έδρες, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται 51 για να έχει την πλειοψηφία ένα κόμμα. Μόνο το ένα τρίτο των εδρών είναι προς εκλογή σήμερα.
Αυτήν τη στιγμή, οι Δημοκρατικοί έχουν 45 έναντι 53 των Ρεπουμπλικανών, ενώ δύο κατέχονται από ανεξάρτητους.
Υπάρχουν έξι αναμετρήσεις για τη Γερουσία που θεωρούνται αμφίρροπες από τον ανεξάρτητο αναλυτή εκλογών Cook Political Report: Αλάσκα, Κάνσας, Αϊόβα, Μέιν, Οχάιο και Τέξας.
Το Μίσιγκαν είχε επίσης ταξινομηθεί ως αμφίρροπη έδρα, αλλά από το απόγευμα της Τρίτης θεωρούνταν πλέον ότι «κλίνει προς τους Δημοκρατικούς».
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όλες οι έδρες είναι προς διεκδίκηση και ένα κόμμα χρειάζεται 218 έδρες για να έχει την πλειοψηφία.
Αυτήν τη στιγμή οι Δημοκρατικοί έχουν 214 και οι Ρεπουμπλικανοί 219. Δύο έδρες είναι αυτήν τη στιγμή κενές.
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Προβλήματα και καθυστερήσεις στις κάλπες - Πού παρατείνεται η ψηφοφορία
Προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές.
Οι Αρχές προχώρησαν σε έκτακτες ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων παράταση της ψηφοφορίας και χρήση ειδικών ψηφοδελτίων, ενώ σε άλλες περιοχές η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά.
Η εικόνα της ψηφοφορίας ανά πολιτεία
Κολοράντο: Λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες, ψηφοφόροι σε ορισμένες περιοχές μπορούν να ζητήσουν ειδικό ψηφοδέλτιο και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά.
Πενσιλβάνια: Σε τρία εκλογικά τμήματα της κομητείας Τσέστερ δόθηκε παράταση μισής ώρας, έως τις 20:30 τοπική ώρα. Όσοι προσέλθουν μετά τις 20:00 θα ψηφίσουν με προσωρινό ψηφοδέλτιο.
Τέξας: Μεγάλες ουρές σχηματίζονται στην κομητεία Τάραντ, όπου βρίσκεται το Φορτ Γουόρθ, με την αναμονή να φτάνει τις δύο ώρες σε δύο εκλογικά τμήματα. Φέτος λειτουργούν 224 εκλογικά τμήματα, έναντι 316 το 2022.
Μέιν: Η αρμόδια για τις εκλογές αξιωματούχος της πολιτείας, Σένα Μπέλοους, δήλωσε στο CNN ότι η ψηφοφορία διεξάγεται ομαλά, με σταθερή προσέλευση.
Ντιτρόιτ: Και τα 156 εκλογικά τμήματα άνοιξαν κανονικά, με τις Αρχές να εκτιμούν συμμετοχή 45%, ποσοστό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ρεκόρ για ενδιάμεσες εκλογές στην πόλη.
Στο μεταξύ, βροχοπτώσεις καταγράφονται σε κεντρικές περιοχές των ΗΠΑ, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επλήγησαν πρόσφατα από πλημμύρες στα νοτιοδυτικά, δεν αναμένονται νέες βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
ΗΠΑ: Ένας άνδρας από την Οκλαχόμα κατηγορείται για αποστολή εκατοντάδων απειλητικών επιστολών σε αξιωματούχους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Ένας άνδρας από την Οκλαχόμα συνελήφθη από το FBI και σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την αποστολή εκατοντάδων απειλητικών επιστολών που περιείχαν λευκή σκόνη σε εκλογικούς αξιωματούχους, βουλευτές, εταιρείες δημοσκοπήσεων και μέσα ενημέρωσης, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
Ο Ρόμπιν Μάρτιν, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου της Οκλαχόμα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διασπορά ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών και για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου.
Σύμφωνα με το FBI, η λευκή σκόνη που βρέθηκε στις επιστολές εστάλη για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε πως ήταν μαγιά ή αλεύρι.